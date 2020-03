AP Connect – Le salon des solutions IT pour les administrations publiques

AP Connect, le rendez-vous annuel dédié à la transition numérique des administrations publiques, se tiendra les 22 et 23 septembre 2020 à l’Espace Grande Arche, Paris La Défense.

Cette nouvelle édition accueillera plus de 2 500 visiteurs, 140 exposants et 150 speakers spécialisés dans le domaine de l’e-Administration.

Pour cette édition, les acteurs publics, ESN, éditeurs, startups et institutionnels se retrouveront à Paris pour échanger, débattre et trouver des solutions aux enjeux numériques des administrations centrales et des collectivités territoriales.