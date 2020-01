[Retail] Faites partis de notre sélection de marques qui participeront au Decode Meeting spécial Retail du 1er avril

Identifiez les meilleures solutions et rencontrez vos futurs partenaires et fournisseurs de services pour réussir vos objectifs 2020.

Retailers, ecommerçants, rencontrez vos partenaires tech et fournisseurs de service lors du Decode Meetings spécial retail le 1er avril.

FrenchWeb organise une journée consacrée à l’innovation dans le retail et l’ecommerce. Une matinée pour découvrir les tendances 2020 et rencontrer une dizaine de solutions technologiques.

S’inscrire

Overview

Le 1er avril, au Palais Brongniart, découvrez la nouvelle édition de DECODE Meetings.

Une journée de conférences, business & networking dans un cadre prestigieux qui réunira des décideurs business représentant de marques retail et ecommerce pour rencontrer les meilleures solutions et prestataires dans de nombreux domaines de la supply chain à la livraison sur le dernier kilomètre en passant par les moyens de paiement et l’expérience client.

DECODE Meetings est un rendez vous essentiel pour identifier les dispositifs innovants et sourcer ses partenaires techniques ou opérationnels.

Notre approche

L’objectif de DECODE Meetings est d’aider les dirigeants présents à mettre en œuvre plus efficacement leurs projets clés. Marques, pure players, magasins, quelque soit le profil de l’invité, celui qui arrive avec une problématique doit repartir avec une solution.

Pour ce faire, nous analysons vos projets, vos ambitions et problématiques à résoudre afin d’identifier les meilleures partenaires à vous présenter. Dans un premier temps nous allons sonder au travers du formulaire çi dessous différents marchands afin d’évaluer les projets respectifs et sélectionner ceux auxquels nous pouvons apporter le plus de valeur. Une fois la premiere phase de qualification passée, nous allons contacter les marques shortlistées afin d’approfondir les projets et valider conjointement la pertinence de la participation.

Seules 15 sociétés seront invitées pour cette journée exceptionnelle, pourquoi pas vous ?

S’inscrire

Agenda

Vous êtes une marque, retailer ou eCommercant et êtes intéressée par la journée DECODE MEETINGS spéciale Retail 2020, nous vous invitons à candidater:



« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné la gestion de votre demande de rejoindre notre club par DECODE MEDIA SAS. Le destinataire des données est DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »