Comment Amazon a transformé Prime en levier magique d’acquisition

Quand il s’agit d’évoquer la diversification réussie d’Amazon, c’est souvent le succès d’Amazon Web Services, sa filiale dédiée au cloud, qui est mis en avant. Et à raison. Mais le savoir-faire d’Amazon en matière d’innovation et de diversification ne s’arrête pas à cela. L’autre merveille du groupe, c’est son programme Prime qui offre une pluie de services à ses abonnés pour un prix défiant toute concurrence (49 euros par an en France).

A partir de son service de livraison express Prime, particulièrement coûteux pour Amazon car représentant un défi logistique conséquent, le groupe américain a étendu son offre pour proposer une plateforme de streaming, Amazon Prime Video à partir de 2006, puis un service de musique en streaming, Amazon Music un an plus tard. En à peine trois ans, la firme de Jeff Bezos a ainsi constitué une offre unique multi-services pour un prix défiant toute concurrence. Un pari gagnant puisque l’offre Prime compte désormais plus de 200 millions d’abonnés dans le monde, dont 50 millions de plus pendant la pandémie.

Écoutez notre échange avec Cyril Vart, vice-président exécutif de Fabernovel, pour comprendre l’approche d’Amazon avec Prime :

11 milliards de dollars dédiés à la production de contenus en 2020

Pour attirer toujours plus d’abonnés à son offre Prime, Amazon ne lésine pas sur les moyens. Pas plus tard qu’en mai, le groupe américain n’a pas hésité à débourser 8,45 milliards de dollars pour s’offrir le studio hollywoodien Metro-Goldwyn-Mayer, qui détient notamment les droits de la franchise James Bond. Cet investissement colossal vient s’ajouter aux milliards de dollars alignés par le géant de Seattle pour alimenter son offre de films et de séries.

Grand gagnant de la crise du coronavirus, Amazon a ainsi augmenté son enveloppe dédiée à la production de contenus en pleine pandémie. L’an passé, le géant américain a ainsi alloué un budget de 11 milliards de dollars dans ce sens, contre 7,8 milliards de dollars en 2019. Rien que pour la production de la première saison d’une série adaptée du Seigneur des anneaux, l’entreprise consacre actuellement 465 millions de dollars !

Avec des investissements d’une telle ampleur, Amazon entend bien étoffer considérablement son catalogue sur Prime Video, son service de streaming compris dans l’abonnement. Car si c’est ce dernier est loin d’être rentable, au vu du prix dérisoire de l’offre Prime, il est indispensable de l’alimenter en permanence pour rivaliser avec Netflix et Disney. Prime Video, qui a d’ailleurs réalisé un joli coup en cette fin d’année avec la diffusion de «Montre jamais ça à personne», la série documentaire sur le rappeur Orelsan, constitue en effet un excellent appât pour attirer de nouveaux abonnés sur Amazon Prime.

Un abonnement de 49 euros pour 1 200 euros d’avantages

Pour 49 euros par an en France, un abonné Prime accède en effet à une galaxie de services dont le coût des avantages associés avoisine les 1 200 euros. «Il ne faut pas voir Prime comme un produit, mais comme un énorme élément de fidélisation. Prime, c’est la création d’un club de consommateurs Amazon», explique Cyril Vart, vice-président exécutif de Fabernovel, groupe spécialisé dans le conseil pour épauler les entreprises dans leur transformation digitale. Et d’ajouter : «Ils ont une vraie culture de l’observation, de la donnée… C’est une culture presque scientifique. De plus, ils ont une tendance à sous-promettre et à sur-délivrer… A l’arrivée, les abonnés Prime consomment trois fois plus que les non-abonnés.»

Celui qui résume le mieux la formule magique de Prime, c’est finalement Jeff Bezos avec une citation devenue célèbre : «Quand nous remportons un Golden Globe, cela nous aide à vendre plus de chaussures.» Avec son offre Prime, Amazon encourage ainsi ses abonnés à la surconsommation, ce qui ne manque pas de faire enrager les concurrents du groupe américain, qu’ils soient dans le retail ou le streaming. Car avec une offre unique proposant plusieurs services, il devient dès lors impossible de segmenter la facturation de Prime pour chaque service proposé. De là à parler de concurrence déloyale, il n’y a qu’un pas que des entreprises comme Netflix sont prêtes à franchir…

Le sport pour rendre Prime encore plus attractif

Et plutôt que de se limiter aux films et aux séries, le géant américain s’est également invité ces dernières années sur le marché des droits sportifs via sa plateforme Prime Video, en s’offrant des matches de football américain (NFL) aux États-Unis et des matches de football en Angleterre (Premier League), ainsi qu’en Allemagne et en Italie (Ligue des champions). La plateforme s’est également positionnée sur le tennis au Royaume-Uni avec la diffusion de Wimbledon et de l’US Open.

En France, Amazon a marqué les esprits cette année en décrochant les droits pour diffuser les sessions nocturnes à Roland-Garros et en signant surtout une arrivée spectaculaire sur le marché français du football. La firme américaine a balayé les plans de Canal+ et beIN Sports en remportant la diffusion de huit des dix matches de chaque journée de Ligue 1, pour 250 millions d’euros par saison, sur la période 2021-2024.

Heureux hasard, Lionel Messi, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. De quoi inciter les fans de football à s’abonner à Prime pour suivre les exploits de l’Argentin… Ces derniers doivent débourser 12,99 euros par mois, en plus de l’abonnement Prime (5,99 euros). Une offre qui demeure toutefois plus alléchante que celle proposée par l’ancien diffuseur Mediapro, dont le fiasco a permis à Amazon de s’offrir la Ligue 1 à un prix très modeste. Le géant américain a toujours le sens du timing… Timing dicté par l’analyse très précise des données des consommateurs via des algorithmes prédictifs toujours plus puissants.

Derrière ces investissements importants pour alimenter son offre de divertissement, vite amortis cependant par les bénéfices exceptionnels du groupe (7,8 milliards de dollars rien qu’au deuxième trimestre 2021), se cache la volonté d’Amazon de séduire toujours plus de consommateurs, qui ne vont pas se limiter au visionnage de films et de séries, ou à l’écoute de musique. Car ces derniers, ayant accès au service de livraison express compris dans Prime, vont rapidement être tentés de passer leurs commandes en ligne via Amazon. Et le moins que l’on puisse, c’est que ça fonctionne !

«Prime Day», une opération séduction prolifique

Lors du deuxième trimestre 2021, Amazon a notamment profité de son «Prime Day», une opération promotionnelle annuelle qui dure deux jours sur son site e-commerce et exclusivement réservées aux membres d’Amazon Prime, formule comprenant des livraisons gratuites en 24 heures et d’autres avantages. «Dans vingt pays, les abonnés Prime ont dépensé plus et économisé plus lors de ce Prime Day que pendant tout autre auparavant, achetant 250 millions de produits», a ainsi indiqué le géant tentaculaire.

Selon eMarketer, les ventes mondiales de la plateforme vont bondir de plus de 26% en 2021, à 626,6 milliards de dollars, soit 12,7% du marché global de l’e-commerce. Et ces ventes en hausse constante sont en partie à mettre au crédit d’Amazon Prime, qui est aujourd’hui l’offre la plus attractive du groupe pour développer son activité de commerce en ligne. Les investissements qui paraissaient autrefois délirants pour alimenter Prime portent aujourd’hui leurs fruits. Et c’est très loin d’être terminé…