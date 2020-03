[Decode Day CTO] L’évolution du rôle de CTO dans une entreprise en hyper croissance

En phase d’hyper-croissance, l’ensemble de l’entreprise est impactée : chaque recrutement, chaque fonction et processus est en effet marqué par les changements liés à la croissance rapide des ventes, à la structuration des équipes pour y faire face, à l’ouverture potentielle de nouveaux bureaux, etc. Il est nécessaire toutefois que l’entreprise maintienne son niveau de qualité et de performance dans le temps pour continuer à grandir.

Les Directions Techniques jouent un rôle clé dans cette évolution en accompagnant les collaborateurs au mieux au cours des phases de croissance : mise en place d’un système d’information fiable, agile et robuste, réorganisation des rôles et des équipes, mise en place de processus agiles et scalables, usage accru des solutions IT, acquisition de nouvelles compétences, évolution des outils de travail, évolution de la plateforme/produit, choix de partenaires, etc.

Au travers de ce webinar, Joel Bentolila, co-fondateur et CTO de Talentsoft, partagera son expérience et la façon dont il accompagne les équipes techniques pour répondre aux challenges de l’hyper-croissance.