IA, la guerre épistémique est déclarée pour Tariq Krim

Dans son excellente newsletter, le fondateur de Netvibes, Jolicloud, Tariq Krim alerte sur un conflit silencieux mais structurant : la guerre épistémique. Au-delà de la simple désinformation, il décrit une lutte visant à redéfinir la perception de la réalité en manipulant les cadres cognitifs et narratifs des sociétés.

« L’épistémic warfare a déjà commencé, et nous regardons ailleurs. » – Tariq Krim

L’affrontement pour le contrôle des récits

Tariq Krim illustre sa reflexion avec l’exemple de The Man in the High Castle, roman de Philip K. Dick, où comment une réalité altérée peut s’imposer comme vérité dominante. Dans ce récit, l’histoire alternative d’un monde où l’Axe a gagné la Seconde Guerre mondiale devient la réalité communément admise par les personnages. Ainsi il établit un parallèle avec notre époque, où l’IA et les plateformes numériques reconfigurent comme elles l’entendent, les cadres de pensée.

« Les récits façonnent notre réalité, et la bataille entre ces récits définit nos politiques. » – Tariq Krim

Il fait la distinction entre cette guerre épistémique et le phénomène de narrative warfare utilisé par les militaires, qu’il juge trop réducteur. Il s’agit ici selon lui d’un véritable combat pour le monopole du savoir : influencer ce que les citoyens considèrent comme vrai ou faux.

IA et plateformes sociales : les nouvelles armes du conflit

L’intelligence artificielle doit être vue comme un vecteur majeur de ce basculement. Les outils comme ChatGPT, DeepSeek ou Mistral AI ne sont plus de simples assistants, mais de véritables instruments capables de façonner des versions concurrentes de la réalité.

« Nous vivons déjà dans un roman de Philip K. Dick, où factions et idéologies s’affrontent pour imposer leur version du vrai. » – Tariq Krim

Il cite également Elon Musk, et critique au passage son absence au AI Action Summit mais surtout son rapprochement avec la droite radicale. Pour Krim, cette évolution illustre l’opposition entre techno-colonialisme (GAFAM et leur domination sur l’IA) et techno-populisme (Musk et ses alliés, qu’il associe à un virage vers le « techno-fascisme »).

« Contrôler le présent, effacer le passé, dominer le futur : est-ce possible ? Peut-être, dans un monde où l’information passe exclusivement par les téléphones mobiles. » – Tariq Krim

L’Europe, terrain de jeu des puissances de l’IA

De son point de vue, le point faible est la vulnérabilité du Vieux Continent face à cet affrontement. Alors que les débats sur l’IA Act se concentrent sur les aspects économiques et éthiques, la bataille réelle concerne la production et le contrôle des récits. Les prises de paroles successives d’Elon Musk ou du Président Donald Trump illustrent parfaitement ce point.

« L’Europe est malléable précisément parce qu’elle ne contrôle pas les nouveaux outils de production narrative. » – Tariq Krim

Autre aspect occulté par méconnaissance par de nombreux media est l’influence américaine sur l’IA européenne. Mistral AI – perçue comme un espoir de souveraineté technologique – est en très grande partie financée par des investisseurs américains, et notamment des soutiens de Donald Trump.

Tariq Krim souligne enfin l’enjeu de la cognition autonome des citoyens. Si la souveraineté numérique pose la question de l’indépendance technologique, la guerre épistémique interroge la capacité des individus à ne pas être enrôlés dans des narrations concurrentes construites par des intelligences artificielles et des plateformes centralisées. Face à celles çi, Tariq Krim appelle à une résilience numérique individuelle et conclut en reprenant une question posée par Philip K. Dick :