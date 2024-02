Lancement d’une concession de service public pour le développement de la filière numérique

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Depuis plus de 15 ans, la Métropole européenne de Lille (MEL) impulse une ambition forte pour le développement de la filière numérique sur son territoire. Capitale « French Tech », la métropole est reconnue pour son écosystème et sa dynamique entrepreneuriale, avec plus de 1 000 établissements (28 000 emplois, +77% en 10 ans), combinant grands comptes, jeunes entreprises et acteurs de formation et de la recherche dans cette filière.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement de la filière sur la période 2025-2029, la MEL a opté le 15 décembre 2023 pour le lancement d’une concession de service public. Le futur concessionnaire aura les missions suivantes :

contribuer au développement de la filière numérique métropolitaine (notamment par l’incubation et l’accélération de nouvelles entreprises numériques innovantes) ; assurer l’animation et la gestion commerciale des bâtiments mis à disposition ; assurer la gestion locative et technique de ces bâtiments.

Retrouvez tous les détails de l’appel à candidature ici