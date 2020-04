[Livre Blanc] Data privacy : l’analytics « privacy-driven », un véritable levier de croissance

Dans une économie où la surveillance et le contrôle se généralisent, la croissance d’une entreprise doit s’appuyer sur la confiance des consommateurs vis-à-vis de ses mesures de protection des données. A l’heure où le RGPD fête ses 2 ans, il apparaît essentiel de dépasser la simple conformité pour adopter une stratégie analytics responsable de la confidentialité et génératrice de croissance. Une approche éthique basée sur la minimisation de la collecte et du traitement des données permet non seulement de redoubler d’efficacité, mais aussi de s’engager dans un cercle vertueux de confiance avec ses clients. Découvrez dans ce livre blanc comment disposer de données de qualité, éthiques et conformes au RGPD, et pourquoi ce socle de confiance est un levier clé de croissance à long terme. Retrouvez notamment : Le point de vue détaillé d’Aurélie Pols, experte mondialement reconnue sur les questions de confidentialité et de conformité des données

Le contexte de la confidentialité des données sur Internet (état des lieux, prises de positions dans le monde, avenir de la réglementation)

Les avantages business d’une approche axée sur la conformité et la confidentialité

Les risques posés par la non-conformité

Les engagements d’AT Internet, un partenaire de confiance



AT Internet est un éditeur de solution Digital Analytics, reconnu mondialement et leader sur le marché européen. Depuis plus de 20 ans, nous aidons nos clients à mesurer leur audience digitale et à améliorer leur performance. Engagés sur les questions d’éthique, de croissance durable et de protection des données dans l’univers de la tech, nous proposons une solution conforme au RGPD et certifiée par les principales autorités européennes de protection de la vie privée. Avec plus de 200 employés et 20 000 sites/applis mesurés à travers le monde, nous aidons les plus grandes marques de tous les secteurs à optimiser l’UX et à augmenter leurs taux d'acquisition, de conversion et de rétention. Notre offre Analytics a été récompensée à plusieurs reprises : « Best Analytics Platform 2019 » (ClickZ), « High Performer 2018 » (G2 Crowd), « Top Rated Web Analytics Tool 2018 » (Trust Radius).

