[Livre Blanc] Les PDG les mieux classés sur Glassdoor s’équipent de service d’assistance interne

Vos employés sont vos premiers clients. Comme pour les clients, leurs attentes ne cessent de croître.

Vos employés attendent le même service au travail que celui que leur offrent leurs marques préférées. Quand ils vous contactent, ils veulent des réponses personnalisées, pratiques et efficaces.

Une nouvelle étude réalisée en collaboration par Zendesk et Culture Amp révèle un rapport évident entre la collaboration, l’engagement des employés et un service client d’excellence. Dans le cadre du rapport Employés engagés et collaboration : l’efficacité d’un service d’assistance interne, Zendesk et Culture Amp ont analysé les données agrégées de plus de 300 entreprises pour comprendre les liens entre les données d’utilisation des produits pour Zendesk et les perceptions des lieux de travail pour Culture Amp.

Découvrez comment un service d’assistance interne permet :

d’engager les employés,

de faciliter la collaboration entre employés,

d’être un moteur de succès global et

d’augmenter le bonheur des employées.

Zendesk propose une plateforme CRM d’assistance de ventes et d’engagement client pour harmoniser les conversations. Grâce à Zendesk, vous pourrez centraliser tous vos canaux d'interaction clients en une seule et même plateforme. Zendesk permet de faciliter la communications entre collaborateurs, augmenter l'efficacité de vos agents, améliorer les taux de conversions pour réduire les coûts liés à l'assistance clients/prospects.

