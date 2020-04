[Livre Blanc] Comprendre l’attribution multi-touch

De nos jours, la pression exercée sur les spécialistes du marketing mobile pour qu’ils puissent démontrer leur impact sur le revenu généré est de plus en plus forte. Afin de prouver le lien entre le marketing et l’impact réel des campagnes sur la croissance, les marketeurs doivent être en mesure de vraiment comprendre leurs

conversions, d’où elles viennent et comment vous ils y sont arrivés. Pour ce faire, il faut regarder au-delà du premier ou dernier touchpoint et suivre les utilisateurs tout au long de leur expérience. C’est là que l’attribution multi-touch entre en jeu. L’attribution multi-touch comporte ses propres défis et les spécialistes du marketing doivent surmonter une série d’obstacles pour la mettre en œuvre tout en veillant à choisir la bonne approche qui correspond à leurs besoins. Le dernier ebook d’Adjust, Principes essentiels de l’attribution multi-touch, donne aux spécialistes du marketing tout ce dont ils ont besoin pour s’attaquer à l’un des sujets les plus importants du moment, et fournit les outils nécessaires pour optimiser son succès.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Adjust est une entreprise internationale du SaaS en B2B. Née au cœur de l'économie des applications mobiles et grandie d'une passion pour la technologie, l'entreprise compte 16 bureaux dans le monde. Au total, plus de 32 000 applications ont intégré les solutions Adjust pour sécuriser leurs budgets et améliorer leurs résultats.

