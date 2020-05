En tant qu’employeur, vous devez mettre en place votre BDES (Base de données économiques et sociales) pour toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’un comité social et économique (CSE).

La BDES est un outil rassemblant les informations que l’employeur doit transmettre aux représentants du personnel dans le cadre de certaines consultations obligatoires menées au sein du CSE (politique sociale de l’entreprise, situation économique et financière de l’entreprise, orientations stratégiques, index égalité professionnelle).

Pour vous aider, ce livre blanc aborde dans le détail le contenu de la BDES. Il présente une analyse statistique et détaillée de 100 accords d’entreprise.

Employeurs, directions et RH : obtenez toutes les informations pour prendre les bonnes décisions et respecter vos obligations.



La raison d’être des Editions Tissot est depuis plus de 40 ans, de fournir des conseils opérationnels pour résoudre les problématiques du quotidien des PME françaises. Documentations, affiches, dépliants, conventions collectives, applicatifs RH… tous les formats nécessaires sont imaginés pour mettre en pratique simplement le droit du travail, mais aussi la paie, la comptabilité, la santé sécurité et assister dans leurs missions les représentants du personnel.

