[Livre Blanc] 7 clés pour accélérer vos processus de création produits

Les entreprises cherchant à surfer sur les tendances sont dépendantes d’un processus essentiel : le développement de nouveaux produits.

Créer des centaines de nouveaux produits chaque saison implique de nombreuses équipes et de multiples processus reposant sur des contenus, de la sélection des matériaux à la promotion des articles en passant par les séances photos et la distribution. Mais accélérer et optimiser le cycle créatif de développement produit s’est avéré difficile pour la majorité des grandes entreprises en raison de la complexité des processus.

Au travers de ce guide découvrez comment mieux gérer vos contenus créatifs pour accélérer le cycle de développement produit de bout en bout et ainsi gagner en efficacité, améliorer votre expérience client et augmenter vos parts de marchés.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Nuxeo, éditeur d’une plateforme de gestion de contenus nouvelle génération, réinvente la gestion de contenu d’entreprise et des ressources numériques (DAM - Digital Asset Management). Nuxeo transforme radicalement la manière dont les entreprises utilisent les données et contenus numériques pour créer de la valeur et de nouvelles opportunités business. Sa plateforme, agile et intuitive, a été déployée au sein de grandes entreprises, de sociétés de taille intermédiaire et d’organismes publics à travers le monde. Accor, SNCF, Electronic Arts, ou encore l’AFP s’appuient sur Nuxeo pour moderniser et rationaliser la manière dont ils gèrent leurs activités. Fondée en 2008, la société dispose de nombreux bureaux en Europe et aux Etats-Unis.

