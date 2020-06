Dans le paysage commercial actuel, en constante évolution, les PME sont confrontées à des problématiques inédites. Leurs dirigeant(e)s disposent de moins de ressources et de temps que les gérants de grands groupes. Il est donc plus difficile pour eux de se démarquer de la concurrence. Que vous lanciez votre entreprise, cherchiez à vous développer de manière durable ou exploriez des pistes pour améliorer et renforcer votre relation client, ce guide vous permettra de découvrir comment un outil de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à atteindre vos objectifs et à faire avancer votre PME.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Quel CRM pour les PME ? – Salesforce



Salesforce est une solution de gestion de la relation client (ou CRM) basée sur le cloud, qui offre à tous les départements de votre entreprise – y compris le marketing, les ventes, le service client, et l’e-commerce - une vue unifiée de vos clients sur une plateforme intégrée.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Salesforce et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »