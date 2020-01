La digitalisation des processus RH au sein des entreprises impacte les métiers comme les salariés: bulletin de paie électronique, e-signature de contrat de travail, e-dossier collaborateurs…

Ces nouvelles pratiques sont au cœur des relations entreprise-salarié.

Ce livre blanc vous permet d’appréhender les nouveaux usages en termes de dématérialisation des documents RH, leurs enjeux et leurs bénéfices notamment au profit de l’expérience collaborateurs.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] La dématérialisation RH au profit de l’expérience collaborateur – Primobox



Spécialiste de la dématérialisation depuis 2007, Primobox simplifie le quotidien des directions métiers en les accompagnant dans leur transformation digitale. Grâce aux solutions Primobox, vous recherchez, classez, validez, extrayez, signez et diffusez tout type de documents en quelques clics et de façon 100% sécurisée. Un gain de temps conséquent, une réelle réduction des coûts, une image de marque dynamique et la conformité juridique nécessaire pour optimiser, en interne comme en externe, tous vos échanges : voilà ce que vous apporte concrètement la dématérialisation avec Primobox.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Primobox et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »