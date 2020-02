[Livre Blanc] 25 idées reçues en droit du travail sur l’usage des technologies de l’information et de la communication

De manière générale, le monde de l’entreprise est largement favorable à l’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui permettent d’accroître la productivité, de repenser la relation de travail et favorise l’émergence de nouveaux modes d’organisation du travail.

À travers des problématiques diverses (contrôle et surveillance, modalités d’utilisation par le salarié, télétravail, collecte et transmission des données personnelles, etc.), les TIC ont eu pour effet de modifier l’équilibre contractuel entre l’employeur et le salarié et de diluer les repères temporels et spatiaux du contrat de travail.

Pour vous aider, ce livre blanc aborde 25 idées reçues en droit du travail sur l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Employeurs, directions, RH : obtenez toutes les bonnes réponses et explications concrètes pour les problématiques suivantes :

Le contrôle et la surveillance,

Le télétravail,

La collecte et transmission des données personnelles

Etc.



La raison d’être des Editions Tissot est depuis plus de 40 ans, de fournir des conseils opérationnels pour résoudre les problématiques du quotidien des PME françaises. Documentations, affiches, dépliants, conventions collectives, applicatifs RH… tous les formats nécessaires sont imaginés pour mettre en pratique simplement le droit du travail, mais aussi la paie, la comptabilité, la santé sécurité et assister dans leurs missions les représentants du personnel.

