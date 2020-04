Nous vivons actuellement une situation sans précédent dans le monde. Depuis quelques semaines, le monde n’est plus ce qu’il était. Raison pour laquelle il est plus que jamais nécessaire de garder le contact avec vos clients et vous adapter à leurs besoins. L’Expérience client est la pierre angulaire de consolidation de la confiance qui vous permettra d’augmenter la loyauté en ces temps critiques. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez comment : Fournir une assistance omnicanal personnalisée

Personnaliser et maintenir des opérations d’assistance de qualité

Gérer des workflows d’assistance avancés pour maximiser la productivité

Découvrir des informations précieuses sur les clients et les équipes d’assistance



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] L’ère du client : comment les entreprises transforment l’expérience client – Zendesk



Zendesk propose une plateforme CRM d’assistance de ventes et d’engagement client pour harmoniser les conversations. Grâce à Zendesk, vous pourrez centraliser tous vos canaux d'interaction clients en une seule et même plateforme. Zendesk permet de faciliter la communications entre collaborateurs, augmenter l'efficacité de vos agents, améliorer les taux de conversions pour réduire les coûts liés à l'assistance clients/prospects.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Zendesk et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »