[Livre Blanc] L’avenir des finances est entre les mains des DAF

Maîtriser l’acte de jongler pour être opérationnel, stratégique, conforme et innovant.

Ce livre blanc s’intéresse à la façon dont la fonction financière peut aborder et tirer parti des nouvelles innovations de l’écosystème financier, telles que les modifications de la réglementation, l’IA et la Blockchain.

Téléchargez-le et découvrez :

Comment le rôle du CFO évolue constamment.

Pourquoi les directeurs financiers intelligents utilisent-ils la blockchain ?

Comment être stratégique tout en assumant les responsabilités traditionnelles.

Qui fait partie du Panthéon des CFO stratégiques de Netsuite.



Oracle NetSuite est le leader mondial des logiciels de gestion d'entreprise basés sur le cloud. NetSuite aide les entreprises à gérer leurs processus métier principaux grâce à un système unique entièrement intégré qui couvre les domaines de l'ERP/la finance, du CRM, de l'e-commerce, de l'automatisation des Professional Services, de la gestion des stocks et bien plus encore.

