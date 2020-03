[Livre Blanc] La Gestion de l’Expérience Produit pour les nuls

Le monde du commerce évolue rapidement. Avec de plus en plus de canaux pour atteindre les clients, il est indispensable de toujours fournir une expérience client mémorable quelque soit le canal, ce qui nécessite de créer des expériences produits convaincantes – des informations produits cohérentes contextualisées quels que soient les régions. Les retailers et les marques qui proposent plus que des informations produits basiques et qui créent un lien émotionnel avec leurs clients s’assurent le succès.

Bienvenue dans le nouveau métier de gestion de l’expérience produit !

Ce livre blanc, dédié à la gestion de l’expérience produit aborde différents thèmes qui ne sont que rarement traités ensemble de cette manière. L’ouvrage présente la gestion de l’expérience produit (PMX) comme un trait d’union entre les fonctionnalités de la gestion de l’information produit (PIM), de la gestion des contenus numériques (DAM) et de la syndication de contenu produits (PCS), combinées pour produire en une solution PXM optimale.

Dans ce livre blanc, vous apprendrez à :

Comprendre l’économie de l’expérience

Créer des expériences produits convaincantes

Gérer les flux d’informations produits

Contextualiser les informations produits

Susciter l’émotion grâce aux ressources numériques

Appréhender la syndication de contenu produit

Concevoir une stratégie PXM réussie



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Akeneo, leader mondial des solutions de Gestion de l’Expérience Produit (PXM) et de l’Information Produit (PIM), permet aux marques et retailers d’offrir une expérience client irrésistible sur tous les canaux de vente : eCommerce, mobile, print, points de vente. Les solutions PIM open source et Product Data Intelligence d'Akeneo, améliorent considérablement la qualité et l’exactitude des données produits, tout en simplifiant et en accélérant la gestion de catalogue.

