Découvrez dans ce guide comment fonctionne la signature électronique et quelle est l’étendue de ses usages au sein des entreprises. La signature électronique permet à des milliers d’entreprises de valider et de signer des accords de manière simple, sécurisée et légale. C’est l’étape ultime d’une politique de digitalisation et de dématérialisation des processus administratifs au sein des entreprises. Adaptée à tous les documents, elle simplifie considérablement les processus de contractualisation à tous les niveaux d’une entreprise : RH, Commercial, DSI, DAF… Ce que vous trouverez dans cet ebook : Comment fonctionne la signature électronique

Quelle est sa valeur légale

Quels sont les usages et bénéfices de cet outil

Comment l’intégrer dans un processus global de transition digitale



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Le guide pratique de la signature électronique – Yousign



Yousign est la solution française de signature électronique légale et simple d'utilisation pour tous vos documents. Repensez vos accords et passez à la vitesse supérieure. Ses solutions sont disponibles au moyen d'une application Saas ou d'un API permettant d'intégrer facilement la signature électronique dans vos outils.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Yousign et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »