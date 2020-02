[Livre Blanc] Pourquoi le Lean UX va sauver vos projets digitaux

Vous en avez assez de mobiliser des ressources pour concevoir des sites ou des applications qui ne trouvent finalement pas leur public ? Et si le lean design était la clé pour que votre produit final soit vraiment efficace ?

Les méthodes classiques de conception et de développement des projets digitaux sont au coeur d’une controverse de plus en plus forte. Une entreprise demandant une refonte complète de son existant (site, application, ou autre) est le signe alarmant que les éléments ont été mal calibrés dans le produit précédent, car l’ensemble de son existant est jugé obsolète, et les équipes opérationnelles repartent donc de zéro.

Le Lean UX est une réponse concrète à cette nouvelle réalité. Dans ce livre blanc, découvrez quels sont ses principes théoriques, et comment le mettre en place dans ses équipes.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

