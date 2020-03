[Livre Blanc] Simplifier le marketing d’entreprise

Le service marketing est de plus en plus souvent mis à l’épreuve, il est temps de s’organiser !

Susciter l’intérêt de nos consommateurs en se concentrant sur chacun individuellement réalité ou fiction ? Le marketing basé sur les données, une approche révolutionnaire mais un véritable casse-tête face à la multitude des interactions.

Découvrez dans cette étude réalisée par Internet en partenariat avec Datorama une méthodologie simple et efficace pour apprivoiser ces données et leur donner du sens.

Pour cela, 3 champs d’action prioritaires : la transparence, la rapidité et la croissance.

Lorsque les sources d’information sont organisées de manière compréhensible. S’organiser n’est plus une perte de temps.

Au contraire, cela permet de trouver des solutions d’intérêt intellectuel et financier essentielles pour le service marketing, pour l’entreprise et, en définitive, pour le client final.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Datorama est la principale plateforme d'intelligence marketing et d'analyse cross-canal pour les spécialistes du marketing. Nous permettons à plus de 3 000 agences et marques mondiales de premier plan comme PepsiCo, Ticketmaster, Trivago, Unilever, Pernod Ricard d'optimiser les campagnes marketing, d'automatiser les rapports et de prendre des décisions basées sur les données plus rapidement.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Salesforce Datorama et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »