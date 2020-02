[Livre Blanc] 3 tendances qui façonnent le marketing de la vente au détail

La vente au détail traverse une période de transformations avec l’afflux de nouvelles technologies et l’évolution du comportement des consommateurs.

Vous êtes amenés à exploiter de plus en plus de sources de données et de canaux pour offrir aux clients une expérience pertinente, attrayante et flexible que ces derniers attendent tout au long de leur parcours d’achat.

La renaissance de la vente au détail constitue autant un défi qu’une opportunité.

Découvrez les trois principales tendances qui exercent un impact sur le paysage actuel du marketing lié à la vente au détail, et la façon dont les marketeurs peuvent réfléchir à des stratégies innovantes en matière de données et d’analyse intelligente.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

