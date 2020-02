Quels leviers les acteurs français du paiement mobile devront-ils actionner en 2020 pour populariser le paiement mobile ?

Déjà adopté en masse dans de nombreux pays à travers le monde, le paiement mobile peine à réellement décoller en France. Selon Statista, les citoyens de l’Hexagone seraient même les bons derniers de l’échantillon analysé, avec seulement 2,2% des consommateurs utilisant ce moyen de paiement en 2019. Pourquoi un décollage si lent du paiement avec son smartphone en France ?

Dans ce livre blanc, nous nous pencherons principalement sur le volet “paiement en magasin” du paiement mobile. En effet, il est intéressant de se concentrer sur cet aspect-là avant les autres, car c’est l’un de ceux qui subit un démarrage particulièrement difficile sur le marché français. Pourtant, dans d’autres pays, le paiement par smartphone est une pratique largement acceptée.

Ce que vous allez apprendre :

Le taux de pénétration du paiement mobile en France par rapport à d’autres régions du monde

Ce qui retient réellement les Français d’utiliser leur smartphone pour les paiements

Les deux défis principaux à relever pour les acteurs du paiement mobile

Des exemples d’entreprises françaises qui sortent du lot en matière de paiement mobile



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Paiement mobile: les défis à relever en France – Applause



Applause permet aux plus grandes marques de proposer des expériences digitales parfaites à leurs clients, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur appareil. Nos solutions de tests fonctionnels, de paiement et omnicanales permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients, d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'innover plus rapidement.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Applause et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »