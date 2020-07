[Livre Blanc] Oubliez les tableurs et boostez votre entreprise grace au Cloud

Les tableurs resteront toujours l’outil commercial le plus populaire. Mais les PME peuvent inconsciemment saboter leurs opérations et leur croissance en devenant dépendantes de solutions miracles.

Découvrez dans ce livre blanc comment améliorer vos processus et stimuler votre activité grâce à une solution unifiée de gestion de l’entreprise dans le Cloud à travers ces cinq domaines :

Laisser tomber les feuilles de temps papier

Gérer vos inventaires sans formules

Rassembler tous vos services dans un seul système

Régler vos problèmes de gouvernance

Favoriser la mobilité



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Oracle NetSuite est le leader mondial des logiciels de gestion d'entreprise basés sur le cloud. NetSuite aide les entreprises à gérer leurs processus métier principaux grâce à un système unique entièrement intégré qui couvre les domaines de l'ERP/la finance, du CRM, de l'e-commerce, de l'automatisation des Professional Services, de la gestion des stocks et bien plus encore.

