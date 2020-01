L’expérience client, le résultat d’un état d’esprit avant tout

Le volume de recherche de l’expression « expérience client » sur Google a triplé au cours des 10 dernières années. L’expérience client est devenu tout aussi importante que les offres de produits et services aux yeux des consommateurs.

A présent, les entreprises doivent offrir une expérience unique et mémorable pour rester compétitive.

Autrement dit, elles doivent devenir « customer centric » ou encore mieux « user centric ». Les clients et les collaborateurs doivent être au coeur des organisations. Il convient de créer une expérience personnalisée à chaque point de contact tout au long du cycle de vie du client. Mais pour y parvenir, encore faut-il avoir une connaissance clair de ses parcours client ainsi qu’une vision réaliste (et non intuitive !) de l’expérience client délivrée.

Dans ce livre blanc, vous trouverez :

Les enjeux relatifs à la modélisation des parcours client et comment déterminer les parcours à optimiser en priorité.

Des témoignages d’experts et un retour d’expérience d’une société d’assurance mutuelle française, championne de l’expérience client.

Les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu’on se lance dans un projet de modélisation des parcours client.

Comment convaincre sa direction générale d’initier un programme d’expérience client.

Les pré-requis et un plan d’action à suivre pour devenir « customer/user-centric » afin d’aboutir à la construction de parcours client réussis.

Les outils à privilégier pour modéliser ses parcours client et collaborateurs.

La méthode étape par étape (objectifs des ateliers, participants, informations à collecter, résultats attendus…) pour modéliser ses parcours client et passer rapidement à l’action.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Parcours client : comment ne pas rater la transformation de votre expérience client ? – Tessi



Tessi est un acteur majeur européen du BPS (Business Process Services). Notre pôle Conseil et Intégration, spécialisé dans la gestion documentaire, est implanté à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid et Barcelone. Nous vous aidons dans vos projets documentaires grâce à une double expertise technologique : la gestion de Contenu d'Entreprise (ECM/Content Services) et la gestion de la Communication client (CCM). Notre expertise conseil vient compléter notre métier d'intégrateur indépendant afin d'associer la solution et la technologie les plus adaptées à vos enjeux. Notre objectif est de répondre aux impératifs de transformation digitale qui s’imposent à vous dans les secteurs de la banque, de l'assurance, du public, de la distribution, des énergies, etc. Chercher à toujours mieux combiner papier et digital, au service de l’optimisation des processus métier et l’amélioration de l’expérience client tels sont les défis que nous menons.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Tessi et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »