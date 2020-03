[Replay] Digitalisation de la fonction finance : comment passer des premières initiatives à la consolidation ?

Décideurs financiers et comptables, si 2019 était l’année de la transformation digitale avec tous les impacts qu’elle implique sur vos fonctions et vos priorités, 2020 sera celle de la consolidation digitale avec de nouveaux défis à relever :

La maîtrise des processus comptables et de la donnée

L’optimisation de l’expérience utilisateur

Les enjeux liés à la fraude documentaire et la facture électronique

Découvrez comment les solutions de dématérialisation du processus Purchase-to-pay constituent la panoplie parfaite du DAF 4.0 qui devra être à la fois sprinter, marathonien, coach et arbitre digital !

Gregory Mignon – expert en dématérialisation finance – vous aide à construire votre roadmap 2020 et dresse le portrait du DAF 4.0.



Regardez dès maintenant ce replay pour en savoir plus:

