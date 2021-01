[Webinar] Comment Easyparapharmacie fidélise ses clients en réalisant une croissance x2 en à peine 1 an ?

Les confinements ont été une opportunité pour beaucoup d’e-commerçants. C’est le cas d’Easyparapharmacie, la 1ère parapharmacie en ligne de France, qui a vu son nombre de visiteurs et de commandes grimper au fil des mois. Avec une croissance aussi rapide et impressionnante, découvrez comment les équipes Easyparapharmacie arrivent à gérer leurs croissance tout en continuant à fidéliser au mieux leurs clients en communiquant encore et toujours sur le bon canal au bon moment avec la bonne offre. C’est +66% des primo-acheteurs qui ont été fidélisés. Durant ce webinar, nous vous dévoilerons : Les défis et enjeux d’Easyparapharmacie

Comment délivrer une expérience client cohérente et fluide

Les bonnes pratiques d’engagement client A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar a été présenté par: Gaëlle Dauger, Directrice Générale chez Easyparapharmacie Younès Ben Maïz, Directeur Commercial chez Emarsys France

