[Webinar] Souveraineté numérique et ses enjeux

Dans un paysage massivement Cloud, le contexte réglementaire et les menaces sécurités jouent un rôle déterminant dans l’adoption des écosystèmes du digital. La maîtrise de la localisation et de la protection des données sont au cœur des préoccupations de bon nombre d’organisations et notamment des administrations. C’est dans cet environnement que Sopra Steria s’inscrit comme un partenaire de confiance fournissant un ensemble de services répondant aux enjeux d’Agilité, de cybersécurité et de souveraineté notamment via son partenariat avec OVH Cloud.

Ce webinar a pour objectif de partager les grands principes de la plateforme de services dédiée, personnalisable et comment elle adresse les enjeux cybersécurité.