[Webinar] Summer Camp New Retail: Préparez votre rentrée

Sur Invitation | Limité à 20 personnes | Réservé aux dirigeants du Retail Les meilleures Solutions Post-Covid, simples et rapides, pour vous aider à rebondir sur S2 2020 Rejoignez-nous pour une conversation où nous dresserons un panorama réactualisé des tendances Retail pour le reste de l’année 2020 et jusqu’en 2021; nous parlerons du nouveau rôle des vendeurs à l’ère du Covid-19, des dispositifs mobile et local pour vendre plus en magasin, du Livestream et de la Video Commerce. Nous parlerons aussi des vrais chiffres du Social Commerce, de l’utilisation de l’IA dans la constitution des collections et des nouveaux KPIs pour mesurer une vente omnicanal. En nous inspirant du Retail américain, nous avons identifié des dispositifs digitaux et magasin audacieux, quels risques sont pris et les réussites que l’on observe déjà. Ce que vous allez découvrir : Qu’avons nous appris depuis le 17 mars ?

Où en sommes-nous au 21 juillet ?

Quels leviers actionner pour réussir sa 2ème moitié de 2020 ? Un talk pour faire le point et acquérir ensemble ce déclic mental nécessaire pour réussir la rentrée. Nous savons que vous allez trouver ce live talk instructif, un brin provocateur, et nous nous réjouissons de cette conservation animée. Cette session ne sera pas disponible en replay en raison de son caractère privé.

Ce webinar a été présenté par: Laurence Faguer, Founder & CEO chez Customer Insight Richard Menneveux, Founder & CEO chez Decode Media