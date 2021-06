[Webinar] L’avenir du travail est hybride: comment assurer la sécurité des données tout en dynamisant les équipes

En 2021, Wrike a commandé une étude de marché auprès de Pulse, une plateforme de recherche sociale, qui a révélé que l’engagement des employés (56 %), l’épuisement professionnel (53 %) et la réduction de la productivité (52 %) sont les principales préoccupations des responsables informatiques en 2021 et au-delà, alors qu’ils continuent de faciliter le travail à distance et de planifier de nouveaux environnements de travail hybrides.

L’année passée, le passage au travail à distance a ajouté à la complexité d’un environnement de travail dispersé, encombré d’une multitude d’applications et de canaux de communication hétérogènes. L’impact négatif de ce chaos numérique sur l’efficacité et la productivité des employés continuera à se faire sentir, alors que le monde entre dans la nouvelle ère du travail hybride. Par conséquent, près de 60 % des responsables informatiques interrogés donnent la priorité aux investissements dans des solutions et des stratégies qui optimisent la collaboration au sein de l’entreprise. En particulier, ils veilleront à fournir une plus grande visibilité des responsabilités au sein de l’organisation (45 %), à permettre une collaboration plus sécurisée (51%) et à favoriser une collaboration externe transparente (46 %).

Avec le bon investissement, ces nouveaux défis peuvent devenir une véritable aubaine pour l’entreprise et les équipes tout en sauvegardant la sécurité des données.

Durant ce webinar nous nous attarderons sur :