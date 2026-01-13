Du clic à la conversion : CyberCité dévoile la 9ᵉ édition de More Traffic, More Business

Dans un environnement digital où les parcours clients se complexifient et où les attentes des consommateurs évoluent rapidement, il ne suffit plus de générer des clics. La performance marketing repose désormais sur la capacité des marques à transformer ces interactions en conversions solides, tout en conservant la préférence du consommateur.

C’est dans ce contexte que CyberCité lance la 9ᵉ édition de son magazine More Traffic, More Business, intitulée : « Du clic à la conversion : l’art d’un marketing digital performant ».

Ce nouveau numéro explore les défis actuels du marketing digital et met en lumière les stratégies indispensables pour optimiser et pérenniser les résultats business.

Télécharger le magazine

Pourquoi ce numéro ?

CyberCité part d’un constat clair : la conversion commence bien avant le clic.

Trop souvent, branding et performance sont abordés séparément, alors que la conversion repose avant tout sur la préférence et la cohérence construites auprès des audiences. Le ton, l’univers de marque et la qualité des contenus jouent un rôle clé pour instaurer la confiance et engager durablement.

Autre enjeu central abordé dans ce numéro : le pilotage de la performance.

Dans un contexte marqué par l’essor de l’IA générative et la diversification des données, il devient essentiel de mieux comprendre les interactions, de valoriser la segmentation et d’adopter des KPIs pertinents, alignés avec les objectifs business.

Enfin, cette édition souligne l’importance de l’adaptation permanente. Google, les régies publicitaires et les plateformes sociales imposent un rythme d’innovation soutenu, que les experts du marketing doivent suivre sans perdre de vue les fondamentaux d’une croissance durable.

Un magazine qui harmonise technologie, stratégie et humain

Cette 9ᵉ édition de More Traffic, More Business propose une analyse approfondie des piliers d’un marketing digital performant, capable de transformer les clics en interactions significatives, puis en conversions durables.

Deux grandes dimensions structurent le numéro :

L’innovation technologique comme catalyseur de performance

Les outils modernes, Google Analytics 4, Machine Learning, algorithmes de segmentation avancée, approches prédictives, deviennent incontournables pour comprendre et anticiper les comportements des consommateurs. Ils permettent notamment de piloter les campagnes selon la valeur générée, d’identifier les micro et macro-conversions et d’adopter des KPIs alignés avec les objectifs business réels.

Une stratégie basée sur la narration et la connexion humaine

La performance marketing repose également sur des contenus authentiques et engageants, capables de capter l’attention et de construire une véritable préférence de marque. Chaque clic devient alors une opportunité de créer du sens et de bâtir une relation de confiance durable.

Télécharger le magazine

Des thématiques au cœur des enjeux marketing actuels

Dans ce 9ᵉ numéro, More Traffic, More Business aborde notamment :

les enseignements des Google Leaks et leurs impacts sur le SEO,

la relation entre performance et préférence de marque,

les évolutions du SEO, du GEO et du Social Search,

le rôle des contenus dans les différentes étapes du funnel,

l’analyse des micro et macro-conversions dans Google Analytics 4,

le pilotage des campagnes à la valeur,

les enjeux de segmentation, de netlinking et de choix des régies publicitaires.

À découvrir

Avec cette nouvelle édition, CyberCité propose une vision du marketing digital qui conjugue créativité, expertise et innovation, dans un écosystème en constante évolution.

👉 Découvrez la 9ᵉ édition du magazine More Traffic, More Business >

Un numéro dédié à celles et ceux qui souhaitent transformer chaque interaction digitale en création de valeur durable.