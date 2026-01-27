Social Jam : l’événement qui reconnecte humains, idées et plateformes

Et si on pensait le social media autrement ?

À l’heure où les plateformes saturent, où l’intelligence artificielle bouleverse les usages et où les marques peinent à recréer un lien de confiance avec leurs communautés, un nouvel événement fait son apparition dans le paysage digital, Social Jam.

Pensé comme un rendez-vous récurrent, Social Jam réunit créateurs, marques, associations, ONG, plateformes, agences et experts IA autour d’un objectif commun : reconnecter le social media à ses enjeux de fond.

📅 Infos

Lieu : ESP – 1 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris

Date : 3 février 2026

Un format éditorial à la croisée du contenu, de la tech et de l’humain.

Authenticité, créativité, conversation et utilité structurent une journée conçue pour faire émerger des visions, des pratiques concrètes et des prises de position éclairées, ancrées dans les usages réels.

Organisé en partenariat avec l’École Supérieure de Publicité (ESP), Social Jam se tiendra le 3 février 2026 à Paris, dans les locaux de l’école.

Des formats conçus pour provoquer la discussion. Conférences, tables rondes, fireside chats… mais surtout JAM LIVE. Social Jam introduit un nouveau format de scène, inspiré de l’improvisation, du stand-up et de la création en temps réel. Le JAM LIVE est un espace où l’on sort volontairement des slides pour penser à voix haute, tester des idées, confronter les points de vue et créer un dialogue direct avec le public.

Un format vivant, volontairement non scripté, qui assume l’incertitude, le rythme et parfois le décalage, à l’image des plateformes elles-mêmes.

Une programmation éditoriale ancrée dans les usages réels.

Pour cette première édition, Social Jam propose :

Une ouverture sur les grandes tendances 2026, pour comprendre ce qui est en train de basculer.

Une table ronde « Reconnexion humaine à l’ère de l’IA », avec des associations et projets citoyens.

Des keynotes portées par TikTok et WhatsApp, consacrées à l’évolution des formats et des usages conversationnels.

Deux JAM LIVE interactifs :

Bruce Hoang, sur le mouvement et la reconnexion au corps à l’ère digitale.

Kino, humoriste et créateur, pour décrypter les ressorts de la viralité post-algorithme.

Une parole incarnée par celles et ceux qui expérimentent.

« Social Jam, c’est notre manière de remettre du vivant dans un digital trop souvent désincarné. “Social” pour la dimension humaine. “Jam” pour l’improvisation, le live, la création en temps réel. Un espace pour ralentir, se connecter aux autres et repenser nos usages. » Aurélie Matjabo, co-organisatrice, consultante Social Media & Influence

« L’idée derrière cet événement, c’est de créer un espace où l’on peut réfléchir ensemble, sans posture ni discours figé. Un lieu où celles et ceux qui vivent le social media au quotidien partagent ce qu’ils apprennent, ce qui les bouscule, ce qui fonctionne vraiment. » Jean-Yves Lemesle, co-organisateur, Directeur Réseaux Sociaux CCF Banque

Des intervenants issus de l’écosystème social media, tech et création :

La programmation réunit des profils issus des plateformes, des marques, des agences, de la création et de l’innovation, parmi lesquels : Florian Chavanelle (TikTok), Marc-Alban Ponthieu (WhatsApp EMEA – META), Emmanuel Vivier (Hub Institute), Michael Illouz (Conceptory), Frédéric Farrugia (The Source), Delphine Rault (Yuri & Neil), Emmanuelle Carré (Alpine), Pierre Guengant (Buzzman), Bruce Hoang (InMootion), Nicolas Fabié – Kino (humoriste), Michael Hodara (Kuli), Julie Walter (Qwarry), Jonathan Chan (créateur de contenu), ainsi que d’autres acteurs des plateformes, start-up, ONG et communautés créatives.

