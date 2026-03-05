Nouveau plan quinquennal : la CHINE fait de l’intelligence artificielle le cœur de son économie

À Pékin, les plans quinquennaux ont toujours servi de boussole pour orienter l’économie. Mais celui présenté hier lors de la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire marque une inflexion particulière : l’intelligence artificielle est désormais décrite comme une infrastructure structurante appelée à irriguer l’ensemble de l’économie chinoise.

Dans ce document stratégique de plus de cent pages, l’IA est associée à un ensemble de politiques industrielles visant à accélérer les percées scientifiques, à renforcer les capacités de calcul et à généraliser l’usage de l’automatisation dans l’appareil productif. Pour les autorités chinoises, il s’agit moins de soutenir un domaine technologique que d’intégrer l’intelligence artificielle dans la mécanique industrielle du pays.

Une réponse aux contraintes économiques et démographiques

Cette orientation s’inscrit dans un contexte économique plus incertain qu’au cours des décennies précédentes. La Chine doit composer avec plusieurs tensions structurelles : un ralentissement démographique, une crise prolongée dans le secteur immobilier et un niveau d’endettement élevé des collectivités locales.

Dans son discours d’ouverture de la session parlementaire, le Premier ministre Li Qiang a reconnu l’existence d’un déséquilibre « aigu » entre une offre industrielle forte et une demande intérieure plus fragile. Les autorités ont également fixé un objectif de croissance compris entre 4,5 % et 5 % pour 2026, légèrement inférieur à celui de l’année précédente.

Face à ces contraintes, Pékin semble vouloir accélérer la transformation de son modèle économique. L’objectif consiste à substituer progressivement aux moteurs traditionnels (immobilier, infrastructures et exportations) une croissance davantage tirée par l’innovation technologique et l’industrie avancée.

Le concept de « nouvelles forces productives », régulièrement évoqué par le président Xi Jinping, résume également cette orientation, à savoir renforcer la productivité grâce à l’intégration de technologies avancées dans l’ensemble de l’économie.

L’IA comme couche industrielle

Dans cette perspective, l’intelligence artificielle est pas abordée comme une couche technologique transversale. Le plan quinquennal prévoit ainsi une adoption élargie de l’IA à l’ensemble des chaînes industrielles, depuis la conception des produits jusqu’aux opérations de fabrication.

Les autorités évoquent également la création d’un marché national intégré de la donnée, destiné à faciliter la circulation et la valorisation des données industrielles. L’objectif est de constituer un environnement favorable au développement d’applications d’intelligence artificielle à grande échelle.

La stratégie inclut également le développement de capacités de calcul de grande ampleur, à travers la construction de clusters informatiques et d’infrastructures destinées à l’entraînement de modèles avancés. Pékin souhaite par ailleurs mettre en place un cadre de sécurité dédié à l’IA, visant à encadrer les usages et à protéger certaines applications jugées sensibles.

Dans l’industrie, ces orientations devraient se traduire par une automatisation accrue des usines et par le déploiement progressif de robots capables d’assumer des tâches de production ou de logistique. Les autorités évoquent explicitement la possibilité de compenser, en partie, la contraction de la population active par l’usage de systèmes automatisés.

Une stratégie industrielle étendue

L’intelligence artificielle s’inscrit dans un ensemble plus large de technologies jugées prioritaires. Le plan quinquennal mentionne notamment la biotechnologie, le calcul quantique, la fabrication à l’échelle atomique, les interfaces cerveau-machine ou encore la fusion nucléaire.

Ces domaines correspondent à ce que les autorités chinoises considèrent comme les technologies structurantes des prochaines décennies. L’objectif consiste à renforcer la capacité nationale d’innovation dans ces secteurs et à réduire les dépendances technologiques vis-à-vis de fournisseurs étrangers.

Les semi-conducteurs occupent à cet égard une place particulière. Les restrictions américaines sur l’exportation de certaines technologies avancées ont conduit Pékin à accélérer ses efforts pour développer une industrie nationale capable de couvrir une part plus importante de ses besoins.

Dans cette logique, les entreprises publiques devraient jouer un rôle central. Le plan prévoit que plusieurs d’entre elles contribuent à créer une demande pour les technologies domestiques, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des drones ou des équipements industriels.

Une rivalité technologique assumée

La dimension géopolitique de cette stratégie apparaît en filigrane tout au long du document. Les tensions commerciales et technologiques avec les États-Unis constituent un arrière-plan permanent.

Au cours de l’année précédente, l’escalade tarifaire entre Washington et Pékin avait brièvement conduit à des droits de douane dépassant les 100 % sur certaines catégories de produits. Dans ce contexte, la maîtrise des chaînes d’approvisionnement industrielles est apparue comme un levier stratégique pour les autorités chinoises.

La Chine entend également préserver son avantage dans certains segments clés, notamment celui des terres rares, dont elle contrôle une large part de la production et du raffinage. Ces matériaux sont essentiels pour de nombreuses technologies, qu’il s’agisse des batteries, des moteurs électriques ou de certains équipements électroniques.

Entre transformation et continuité

Malgré ces ambitions technologiques, le plan quinquennal confirme également certaines continuités du modèle économique chinois. Le pays continue d’investir une part très élevée de son produit intérieur brut dans l’investissement industriel et les infrastructures, bien au-delà de la moyenne mondiale.

Dans le même temps, la consommation des ménages reste relativement faible en proportion du PIB. Les autorités ont annoncé plusieurs mesures modestes destinées à soutenir la demande intérieure, notamment une augmentation limitée des pensions et des subventions à l’assurance maladie pour les populations rurales.

Ces initiatives ne semblent toutefois pas constituer une transformation majeure du modèle économique. Pékin continue de privilégier une stratégie centrée sur la production et l’investissement technologique.

Une transition progressive

Pour de nombreux économistes, la trajectoire décrite par le plan quinquennal correspond à une tentative de transition progressive. Pékin cherche à ralentir certaines activités jugées moins productives, notamment dans l’immobilier ou certaines industries à faible valeur ajoutée, tout en orientant les capitaux vers des secteurs technologiques.

Cette transition reste cependant délicate à orchestrer. La réduction des surcapacités industrielles pourrait peser sur l’emploi, tandis que la crise immobilière continue d’affecter certaines régions et les finances locales.

Dans ce contexte, l’orientation vers l’intelligence artificielle et l’automatisation apparaît comme un pari stratégique. Elle vise à maintenir un niveau élevé de productivité industrielle tout en préparant l’économie chinoise aux transformations technologiques à venir.

Si cette stratégie se confirme dans les prochaines années, elle pourrait contribuer à redéfinir la place de la Chine dans la compétition technologique mondiale. L’intelligence artificielle y occuperait alors une fonction qui dépasse largement le cadre de l’innovation numérique, pour être celle d’un levier central de la puissance économique.