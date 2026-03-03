Le bon investissement n’est pas le x3, c’est celui qui permet le x3 suivant

Un multiple de trois peut sembler satisfaisant, dans de nombreux secteurs, il constitue même un très bon résultat, toutefois en capital-risque et en growth, il peut pourtant s’avérer très insuffisant.

La question n’est pas seulement de savoir si un actif peut tripler de valeur, mais si après ce premier x3, un investisseur suivant pourra-t-il, lui aussi, espérer faire x3 ? Si la réponse est négative, la liquidité devient incertaine et la performance globale du fonds se fragilise de facto.

Ayons en tête que le venture n’est pas un jeu de rendement mais un jeu de transmission.

Une chaîne de conviction

Le capital-risque fonctionne par séquences successives, Seed, série A, série C, pré-IPO, marchés publics : chaque étape repose sur la capacité à convaincre un investisseur suivant qu’il reste suffisamment de valeur à créer.

À chaque tour, un nouvel entrant accepte de payer plus cher que le précédent et ce différentiel ne repose pas sur la simple progression arithmétique du chiffre d’affaires. Il suppose qu’un nouvel espace économique s’ouvre : élargissement du marché adressable, extension produit, amélioration structurelle des marges, domination sectorielle.

Si l’entreprise donne le sentiment d’avoir déjà capté l’essentiel de son potentiel, la chaîne se rompt. L’actif peut rester un bon business, toutefois il cesse d’être un actif financier attractif.

Le piège du “bon x3”

Prenons un cas simple, un fonds entre au capital d’une entreprise valorisée 300 millions d’euros. Trois ans plus tard, elle vaut 900 millions, ka croissance est solide, les marges correctes, l’exécution parfaitement maîtrisée. Sur le papier, le x3 est acquis.

Mais le marché adressable est désormais largement pénétré, le produit reste monolithique, et les comparables publics se traitent à des multiples modérés. Un investisseur growth, entrant à 900 millions, ne voit pas de trajectoire crédible vers 2,7 milliards dans un horizon raisonnable. Conclusion, il passe.

Le x3 devient un plafond. L’entreprise reste saine, mais la liquidité ralentit. Le rendement, isolément satisfaisant, ne s’inscrit plus dans une dynamique cumulative.

Le mécanisme des reratings successifs

La création de valeur en venture repose moins sur une progression linéaire que sur des reratings successifs.

En série A, le marché valorise la validation produit.

En série C, il valorise l’industrialisation et l’expansion du marché.

En pré-IPO, il valorise la capacité à structurer un leader sectoriel.

En Bourse, il valorise la résilience, la génération de cash et l’optionalité stratégique.

Chaque étape doit ouvrir un nouvel acte, et sans acte II, pas de rerating, sans acte III, pas de multiple supérieur.

Ce mécanisme explique pourquoi certaines entreprises paraissent “chères” à un instant donné, puis deviennent rétrospectivement des points d’entrée attractifs. La valorisation n’est pas seulement une photographie, mais un pari sur la séquence suivante.

Le test du “next x3”

Avant d’investir, une question mérite d’être posée, que doit-il se passer pour que le prochain investisseur puisse, à son tour, espérer tripler sa mise ?

Quatre dimensions sont déterminantes.

Le marché adressable.

Un marché déjà largement capté réduit mécaniquement la profondeur du scénario futur. À l’inverse, un marché fragmenté ou en expansion permet plusieurs cycles de croissance.

La capacité à ouvrir de nouveaux produits.

Les entreprises capables d’étendre leur périmètre, par intégration verticale, par couche logicielle additionnelle ou par nouvelle clientèle, conservent un potentiel narratif et économique.

L’écart avec les comparables publics.

Si les multiples sectoriels sont comprimés et que l’entrée se fait à un niveau déjà exigeant, le scénario de rerating se resserre.

L’existence d’un acheteur naturel.

Un fonds growth, un crossover, un acteur stratégique ou le marché public doivent pouvoir se projeter rationnellement dans la trajectoire. Sans acheteur crédible, la valorisation reste malheureusement théorique.

L’IA, accélérateur et révélateur

Le régime actuel de l’intelligence artificielle renforce cette logique. D’un côté, certaines entreprises connaissent des croissances rarement observées auparavant. L’adoption peut être brutale, la traction immédiate, le chiffre d’affaires exponentiel. Dans ces cas, plusieurs cycles de x3 deviennent envisageables.

De l’autre, la vitesse d’innovation réduit parfois la durée de vie d’un avantage concurrentiel, une fonctionnalité différenciante peut être répliquée rapidement, ou une dépendance excessive à une couche technologique externe peut comprimer les marges, ou le produit peut se banaliser.

Dans ce contexte, le “next x3” dépend moins du taux de croissance instantané que de la profondeur stratégique, à savoir la maîtrise technologique, le contrôle de la distribution, la fidélité des utilisateurs, la capacité à capter une part significative d’un marché encore en formation.

Une contrainte mathématique pour les fonds

La question est strictement mathématique, un fonds qui vise un multiple net de 3x sur l’ensemble de son véhicule doit absorber des participations qui stagnent, d’autres qui retournent simplement le capital, et parfois des pertes.

Un investissement qui ne peut raisonnablement dépasser 3x brut limite mécaniquement la performance globale. À l’inverse, un actif susceptible d’enchaîner plusieurs cycles de triplement, même si le premier paraît déjà élevé, offre une profondeur de rendement plus compatible avec la structure du fonds.

C’est pourquoi les investisseurs de grande taille privilégient des marchés vastes et des plateformes extensibles. Non par goût de l’hyperbole, mais par contrainte de construction de portefeuille.

Ce que cela implique pour les fondateurs

Pour les dirigeants, la leçon est indirecte mais tangible, ainsi une croissance régulière et une rentabilité précoce ne suffisent pas toujours à maintenir l’intérêt du capital long terme. Ce qui compte est la capacité à préserver un horizon de développement crédible.

Cela suppose d’éviter un plafonnement prématuré du marché, d’ouvrir des relais de croissance, et de conserver une narration stratégique cohérente avec les dynamiques sectorielles. Une entreprise peut devenir solide, mais elle doit aussi rester ambitieuse dans sa trajectoire économique.

La liquidité comme test ultime

In fine, le capital-risque n’est pas seulement un exercice d’analyse de performance passée mais repose sur une projection partagée de performance future.

Un bon investissement n’est pas celui qui permet de tripler une fois, c’est celui qui laisse suffisamment d’espace pour que le capital suivant puisse, à son tour, envisager de tripler. Sans cette continuité d’optimisme rationnel, la chaîne se rompt. Et sans chaîne, il n’y a ni rerating, ni liquidité durable.

Pour conclure, la performance en venture ne se joue pas sur un multiple isolé mais se joue sur la capacité à rendre ce multiple transmissible.