5 entreprises françaises qui ont fait de leur intranet le moteur de leur croissance

L’expérience collaborateur devient désormais un facteur clé de différenciation pour les entreprises. C’est pourquoi l’intranet d’entreprise a radicalement changé de statut ces dernières années. Longtemps relégué au rang de simple outil informatique, il devient désormais l’outil présent au cœur de la transformation digitale des organisations françaises.

Entre communication interne, collaboration à distance et engagement des équipes, les entreprises qui modernisent leur intranet constatent des résultats mesurables : gains de productivité, réduction du turnover, amélioration de la cohésion d’équipe.

Voici 5 entreprises françaises de secteurs variés qui ont transformé leur intranet en véritable levier de performance. De la santé au retail, du secteur public à la tech, ces organisations démontrent comment un intranet moderne sur SharePoint peut devenir bien plus qu’un simple portail d’information.

1. Toulouse Métropole : quand 13 000 agents adoptent l’intranet en un clic

Un défi d’échelle impressionnant

Un bon exemple d’intranet réussi en entreprise dans le secteur public est celui de Toulouse Métropole.

Toulouse Métropole est une collectivité territoriale qui regroupe plus de 500 000 habitants, s’est attaquée à un défi colossal : faire passer son intranet d’un outil consulté par 2 000 à 3 000 agents à une plateforme collaborative pour 13 000 employés. L’enjeu n’était pas seulement technique, mais fondamentalement culturel.

L’ancien portail était devenu obsolète et techniquement instable. Géré par un seul administrateur, cet intranet présentait plusieurs limitations : une visibilité réduite, des difficultés à proposer des services variés aux utilisateurs, et une contribution complexe des différents services. La version mobile était défaillante, et la navigation ainsi que l’ergonomie n’avaient pas été repensées depuis des années.

Une transformation à grande échelle

Les résultats sont à la hauteur des ambitions. Désormais, tous les agents de Toulouse Métropole peuvent utiliser quotidiennement l’intranet (+ 10 000 agents). L’interface mobile a été optimisée pour une utilisation fluide sur smartphone, et de nouvelles fonctionnalités telles que des espaces de travail collaboratifs ont été ajoutées pour encourager la participation et la collaboration.

L’architecture repose sur 12 collections de sites structurées (accueil, communication en direct, ressources humaines, vie pratique, communauté, formation, événements), chacune conçue pour répondre spécifiquement aux besoins des différents services.

La leçon à retenir : La réussite d’un intranet repose sur une approche collaborative dès la conception, impliquant toutes les parties prenantes dans le processus de transformation.

2. La Mutualité Française Centre Atlantique (MFCA) : d’un intranet vieillissant à un hub collaboratif

Le point de départ : un constat sans appel

La MFCA coordonne 25 services de soins mutualistes en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres avec 300 collaborateurs. Les équipes ont fait le constat que leur ancien intranet SharePoint ne correspondait plus aux attentes des équipes : intranet labyrinthe, lenteurs, contenus peu mis en valeur, design dépassé…

L’engagement des collaborateurs chutait dangereusement. L’outil, censé faciliter le quotidien des équipes, était devenu un frein à la communication interne. Les initiatives RH et marketing manquaient de visibilité, et l’intranet peinait à susciter l’intérêt des utilisateurs.

La transformation : bien plus qu’une refonte technique

Le projet avait des ambitions claires : simplifier l’administration grâce à une plateforme intuitive et modulable, transformer un intranet statique en espace interactif et attractif, stimuler l’engagement en intégrant sondages, profils personnalisables et design dynamique. Il visait également à valoriser les initiatives RH et communication à travers des espaces dédiés comme le Coin RH, la présentation des nouveaux arrivants, les anniversaires ou les newsletters.

Des résultats qui parlent d’eux-mêmes

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : leur nouvel intranet affiche un taux d’adoption de 85% parmi les employés. Le nombre de pages consultées quotidiennement a doublé.

Mais l’un des changements les plus marquants reste l’apparition d’interactions dynamiques sur l’intranet. Là où l’ancien système ne permettait qu’une consultation passive des contenus, le nouveau favorise désormais l’engagement des collaborateurs grâce aux likes et partages, rendant la communication plus vivante et interactive. Ce nouvel élan participe activement à la diffusion des informations et renforce le sentiment d’appartenance au sein de l’entreprise.

Pour Anne-Charlotte Mena, responsable du projet, le constat est clair : « Avec Kaleido (nom de leur nouvel intranet), nous avons transformé notre intranet en une plateforme moderne, intuitive et engageante, favorisant la communication, l’interaction et l’accessibilité pour tous nos collaborateurs au quotidien.«

La leçon à retenir : Un intranet moderne ne se mesure pas à sa technologie, mais à son taux d’adoption et à l’engagement qu’il génère auprès des collaborateurs.

3. Lagardère Travel Retail France : l’intranet comme outil d’efficacité opérationnelle

Un enjeu business critique

Pour Lagardère Travel Retail France, qui exploite 969 boutiques et restaurants avec 2 157 collaborateurs, l’intranet n’est pas un luxe : c’est l’outil de travail quotidien des 650 gérants de magasin répartis dans toute la France, dans les gares et aéroports.

Leur ancien intranet « Pollux », né il y a 15 ans, avait évolué par couches successives qui ne s’articulaient plus efficacement. Cette approche avait généré des problèmes de performances et de maintenance qui ne favorisaient pas l’évolution de l’outil. L’ergonomie vieillissante et limitée impactait le contenu même du portail, devenu inadapté au détriment de l’efficacité du côté des contributeurs, mais aussi des utilisateurs.

Réinventer l’intranet métier

Le projet Pollux 3.0 a réinventé l’intranet: non plus un simple portail d’information, mais un écosystème digital complet intégrant communication, collaboration et applications métier.

Le nouveau Pollux devait répondre à des exigences très spécifiques. Tout d’abord, un ciblage ultra-précis : chaque gérant ne voit que les informations concernant son type de magasin (Presse, Livre, Confiserie), son enseigne (RELAY, RELAIS H) et sa localisation. Ensuite, une performance optimale : un outil rapide et fiable pour des équipes terrain en mobilité constante. Enfin, une centralisation totale : fin des canaux parallèles (mails, messageries) au profit d’un seul hub.

Une transformation qui porte ses fruits

Les objectifs ont été atteints : mieux répondre aux nouvelles problématiques d’agilité et d’accès à l’information urgente, améliorer la qualité d’exécution commerciale pour optimiser la performance à tous les niveaux, dynamiser les animations et communications pour être plus en phase avec l’évolution du métier (stockage et diffusion de vidéo, accès à des webinaires), favoriser l’appropriation de l’outil par tous, et optimiser la diffusion de l’information montante et descendante.

Pour Muriel Delaby, Directrice adjointe de la DOSI, et Garance Saingt, Directrice de la Communication, le nouvel intranet permet désormais d’accéder à un portail centralisé avec l’ensemble des applications de collaboration. La compatibilité avec Office 365 et la solution évolutive et flexible répondent parfaitement aux besoins d’une organisation retail en constante évolution.

Lagardère Travel Retail prévoit d’enrichir encore l’outil avec l’intégration de l’intelligence artificielle pour l’enrichissement de contenu et la mise en place de chatbots afin de faciliter l’utilisation des applications.

La leçon à retenir : Un intranet efficace doit être personnalisé selon les besoins métier de chaque utilisateur, avec un ciblage précis de l’information.

4. Finalease Group : de la sécurité physique à la sécurité digitale

Le paradoxe d’une entreprise de sécurité

Finalease Group Security, acteur majeur de la sécurité depuis 2009 faisait face à un paradoxe : une entreprise spécialisée en sécurité avait un intranet qui n’était pas assez sécurisé.

Leur ancien intranet, basé sur WordPress ne répondait plus aux besoins du groupe en expansion. La gestion complexe des accès et des droits sécuritaires, essentiels pour protéger les informations confidentielles internes, représentait un défi majeur. L’outil ne permettait pas de segmenter finement les données sensibles selon les besoins spécifiques des différentes entités ou services.

Créer un univers commun tout en protégeant les données

Le principal objectif de la transformation était de créer un espace commun pour rassembler tous les collaborateurs du groupe, centralisant toutes les informations pertinentes dans un seul endroit, tout en segmentant de manière précise les données sensibles.

Avec Powell, Finalease Group Security a construit un intranet répondant à cette double exigence. Des ateliers ont été mis en place et permis une prise en main rapide du nouvel intranet basé sur SharePoint, mais aussi de mieux comprendre ses fonctionnalités.

Une transformation opérationnelle réussie

Les résultats sont au rendez-vous : 3 canaux de communication ont été unifiés et 900 utilisateurs sont désormais actifs sur la plateforme.

L’intranet a révolutionné la façon dont les informations sont partagées au sein de Finalease. En se connectant, chaque collaborateur peut maintenant accéder à une interface personnalisée offrant des raccourcis vers des documents prioritaires, stockés et gérés via SharePoint. L’intégration du système de gestion des identités de Microsoft a aussi facilité l’administration des droits d’accès.

Comme l’explique Jérôme Thery, Responsable Marketing et Communication : « Au lieu d’envoyer de multiples e-mails avec des pièces jointes différentes, les managers, les RH et les directeurs d’agence peuvent désormais transmettre des informations via un seul e-mail, redirigeant les collaborateurs vers l’intranet où toutes les ressources sont centralisées. »

La leçon à retenir : Un bon intranet doit allier ouverture (partage d’information) et protection (segmentation des accès sensibles), sans créer de complexité excessive pour les utilisateurs.

5. Sopra Steria : connecter 47 000 employés dans 30 pays

Le défi de l’échelle internationale

Sopra Steria, leader européen de la tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et de développement de logiciels, illustre parfaitement comment un intranet peut devenir un outil de cohésion dans une organisation multinationale complexe. Le défi était de fédérer 47 000 consultants, développeurs et managers répartis dans près de 30 pays.

Une architecture pensée pour la complexité

Sopra Steria a collaboré avec Powell pour déployer une architecture impressionnante : 18 sites intranet et 300 pages personnalisées ont été créés pour offrir une expérience multi sites sur-mesure.

Le contenu est ciblé en fonction des rôles et des préférences de l’utilisateur, tandis qu’une recherche simplifiée permet de retrouver rapidement l’information pertinente. Des espaces pour les communautés ont été créés afin de favoriser l’intelligence collective et les échanges entre équipes.

Des résultats qui transforment l’engagement

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les interactions sociales entre les employés ont bondi de 87%, et le taux d’adoption de l’intranet atteint 77%. L’intégration avec Microsoft 365 et le bénéfice de sa sécurité renforcée ont permis de simplifier la construction, la personnalisation, le déploiement et la maintenance de l’ensemble.

Pour Sopra Steria, l’intranet est devenu bien plus qu’un outil de communication : c’est un véritable levier stratégique qui favorise l’interaction, renforce la culture d’entreprise et simplifie le quotidien des équipes. Dans un secteur où la collaboration et le partage de connaissances sont essentiels, l’intranet constitue un avantage concurrentiel direct pour la rétention des talents et l’efficacité opérationnelle.

La leçon à retenir : À l’échelle internationale, la simplicité de gestion est aussi importante que l’expérience utilisateur.

L’intranet, le nouveau coeur de l’entreprise

Ces 5 exemples démontrent que l’intranet comme le définit Powell est devenu un actif stratégique de l’entreprise. Communication, collaboration, engagement, efficacité opérationnelle : tous les indicateurs de performance sont impactés par la qualité de l’intranet.

Le marché français de la Digital Workplace est en pleine mutation. Les organisations qui investissent aujourd’hui dans leur intranet ne se contentent plus de moderniser un outil vieillissant. Elles posent les fondations de leur futur environnement de travail, dans un contexte où le télétravail et le mode hybride sont devenus la norme.

Powell, entreprise française qui propose des solutions intranet et Digital Workplace, accompagne plus de 500 clients représentant plus de 2 millions d’utilisateurs à travers le monde. La solution, construite sur Microsoft 365, permet aux organisations de toutes tailles de transformer leur communication interne et leur collaboration, tout en bénéficiant d’une plateforme évolutive et sécurisée.

L’intranet est le premier point de contact digital de vos équipes avec l’entreprise. Il reflète votre culture, facilite votre organisation et impacte directement la productivité de vos collaborateurs.

La question n’est plus de savoir si votre entreprise a besoin d’un intranet moderne, mais plutôt : votre intranet actuel est-il un frein ou un accélérateur de votre croissance ?