Solutions de paiement en ligne et gestion d’un e-commerce

Comment les solutions de paiement en ligne facilitent-elles la gestion d’un e-commerce ?

Les e-commerçants ont tout intérêt à choisir leur plateforme de paiement avec soin. C’est, en effet, le genre d’outil qui peut simplifier la gestion de leur commerce. Proposées par des professionnels agréés, les solutions de paiement en ligne ont plusieurs fonctions. Elles permettent d’abord de réaliser techniquement les paiements en ligne. Mais, elles présentent aussi des avantages en termes de sécurité et de fonctionnalités qui facilitent le quotidien des vendeurs.

Des garanties de sécurité apportées par le prestataire de paiement

Un prestataire de services de paiement (PSP) est un professionnel de la monétique. Pour être autorisé à vendre sa solution de paiement en ligne en Europe, il doit obligatoirement être agréé par une autorité de contrôle. Il est à noter que ce type de service peut aussi être proposé par une banque.

Le PSP a l’obligation de respecter la directive européenne DSP2 qui régule les paiements en ligne. En d’autres termes, c’est à lui de proposer aux e-commerçants les protocoles de sécurité standards, de protéger les données des utilisateurs et de lutter contre la fraude. Il est aussi responsable du transfert des fonds et l’interlocuteur à contacter en cas de litige. Par conséquent, en optant pour une solution de paiement agréée, les commerçants n’ont pas à se préoccuper de ces questions sensibles.

Une gamme de méthodes de paiement élargie

Il est possible de personnaliser la page de paiement en fonction de son activité grâce aux différentes méthodes de paiement proposées par les PSP. Celles-ci tiennent compte de l’évolution des habitudes d’achat et des innovations dans le domaine de la monétique.

L’e-commerçant est libre de choisir les types de cartes bancaires à proposer à sa clientèle : Visa, MasterCard, American Express, etc.

Pour les paiements récurrents, dans le cadre d'un abonnement mensuel par exemple, il est possible d' activer les prélèvements automatiques .

. Pour les commerces de proximité, le paiement par lien est une solution simple à considérer. Elle permet d’effectuer des règlements à distance grâce à l’envoi d’un SMS ou d’un e-mail par le vendeur. Lorsque le client reçoit le lien (infalsifiable), il lui suffit de cliquer dessus pour être dirigé dans un environnement de paiement sécurisé.

Les paiements à échéance, par portefeuilles électroniques (comme PayPal) ou encore par chèques-vacances dématérialisés, sont d'autres services proposés par les PSP.

L’offre des PSP n’étant pas la même, il est important de détailler et de faire un comparatif des méthodes de paiement proposées. Attention aux options ! C’est un coût qui peut venir s’ajouter aux tarifs pratiqués pour l’utilisation d’une plateforme de paiement.

Une interface de gestion intuitive

Les e-commerçants recherchent une solution simple avec une prise en main rapide. C’est ce que va permettre une interface intuitive donnant accès aux fonctionnalités de gestion. L’objectif est double pour les e-commerçants : piloter les transactions de manière autonome et ne pas perdre de temps. Ainsi, depuis le portail de gestion, le vendeur (et/ou son équipe) pourra :

personnaliser la page de paiement avec les couleurs et le logo de sa boutique en ligne ;

; paramétrer les méthodes de paiement ;

annuler des paiements, effectuer des remboursements ou encore créer des avoirs ;

suivre l’évolution du chiffre d’affaires sur des périodes prédéfinies.

Une intégration simplifiée de la plateforme de paiement

Un autre avantage des solutions de paiement accessibles sur le marché, c’est qu’elles nécessitent peu de connaissances techniques en développement Web. L’intégration va dépendre de la manière dont est éditée la boutique sur Internet.

S’il s’agit d’un CMS (ou système de gestion de contenu, comme WooCommerce), il suffit d’installer une extension (ou plugin).

Si le site marchand a été développé de manière personnalisée, il est généralement possible d'accéder à un kit de développement. Celui-ci permettra une intégration rapide et simplifiée.

Attention, pour installer une plateforme de paiement, il faut d’abord établir un contrat avec le PSP. C’est d’ailleurs à ce moment-là que seront choisies les fonctionnalités et les options. Certains PSP proposent de tester leur solution au préalable.

En conclusion, les facilités de gestion sont un critère essentiel pour choisir une solution de paiement pour son e-commerce. Plus qu’un moyen d’encaisser les paiements en ligne, c’est aussi un outil qui permet de sécuriser et de piloter simplement les transactions, ainsi que d’adapter les méthodes de paiement aux profils de ses clients.