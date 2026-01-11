Une page se tourne pour FRENCHWEB, une nouvelle trajectoire commence.

PHOTO: FRENCHWEB.FR
Depuis dix-huit ans, vous êtes au cœur de cette aventure, avec des milliers d’entrepreneurs, d’investisseurs, de dirigeants et d’acteurs publics que nous avons suivis, analysés, parfois accompagnés dès leurs premiers pas : FrenchWeb.fr a grandi avec l’écosystème. Nous sommes fiers d’avoir documenté au travers de plus de 40 000 articles une large part des trajectoires entrepreneuriales et technologiques qui ont façonné l’innovation en France et dans le monde souvent bien avant qu’elles ne deviennent visibles ou consensuelles. Mais après près de deux décennies, le moment est venu de reposer notre action, de prendre du recul sur ce qui a été construit, et d’adapter notre regard à un cycle d’innovation désormais plus profond, plus structurant et plus politique.

L’innovation n’est plus un sujet sectoriel et est devenue une force structurante de l’économie, de la souveraineté et du pouvoir. Au cours des 20 dernières années il suffisait de suivre la technologie, les startups et les levées de fonds pour comprendre où allait le monde. Aujourd’hui cette lecture est désormais insuffisante.

Nous passons d’une phase de transformation à une phase de reconfiguration profonde dans laquelle l’innovation ne se contente plus d’optimiser l’existant ou de créer de nouveaux usages, mais redéfinit les infrastructures critiques, recompose les chaînes de valeur, redistribue le pouvoir pour redevenir un levier central de souveraineté.

Si le cycle d’innovation s’accélère naturellement, elle devient plus scientifique, plus capitalistique, plus industrielle. L’innovation mobilise désormais des technologies issues de décennies de recherche : intelligence artificielle avancée, calcul intensif, semi-conducteurs, quantique, biotechnologies, robotique, énergie.

Cette accélération n’est d’ailleurs pas seulement technologique, mais est aussi systémique. Elle redessine les chaînes de valeur mondiales, déplace les centres de pouvoir économique, et redevient un enjeu stratégique pour les États. Les mouvements techtoniques ouvrent une nouvelle ère.

Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus d’être informé, mais de comprendre ce qui fait réellement sens, et de porter un regard qui dépasse son périmètre immédiat, afin de discerner les dynamiques de fond qui recomposent durablement les équilibres économiques, technologiques et politiques.

C’est cette lecture que nous souhaitons porter, ainsi FrenchWeb.fr devient FW.Media, avec l’ambition de relier les idées, les acteurs et les stratégies d’innovation, pour en décrypter les lignes de force ainsi que les rapports de pouvoir sous-jacents.

Cette approche se décline à travers DECODE MEDIA, dédié aux communautés métiers avec HR.DECODE.MEDIA, MARKETING.DECODE.MEDIA, VC.DECODE.MEDIA, conçus comme des lieux d’analyse, de partage d’expériences et de mise en perspective stratégique.

DECODE TOOLBOX notre plateforme pour découvrir les nouveaux services et meilleures solutions pour vos activités (sales, marketing, hr, finance, IT, …)

Enfin, WE INNOVATE constitue notre socle de connaissance de l’écosystème européen. La plateforme recense plus de six mille huit cents sociétés et plus de cent cinquante mille points de données, afin de documenter, comparer et comprendre les trajectoires d’innovation, et ce au-delà des effets d’annonce, dans une logique de long terme.

Merci à vous, et à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de FrenchWeb.fr un média indépendant. C’est ensemble que s’ouvre aujourd’hui une nouvelle trajectoire avec FW.Media

Très belle année à toutes et à tous.

