Amazon fait l’acquisition de RIGHTBOT pour automatiser le déchargement de camions

Amazon vient de finaliser l’acquisition de Rightbot Technologies, une startup qui développe des robots de déchargement de camion. Cette opération a pour objectif de compléter l’outillage de sa logistique, par une brique technologique très ciblée, en l’occurrence, le déchargement de camions et de conteneurs, l’un des environnements les plus complexes auxquels la robotique industrielle est confrontée.

L’opération, dont les termes financiers n’ont pas été rendus publics, s’inscrit dans la continuité de l’investissement de 6 millions de dollars mené par Amazon via son Industrial Innovation Fund en 2023. Les équipes de Rightbot rejoignent désormais le pôle Robotics Delivery and Packaging Innovation (RDPI), chargé de concevoir et d’industrialiser les systèmes robotiques déployés au cœur du réseau logistique du groupe.

Le déchargement de camions, un problème technologique non résolu

Contrairement aux entrepôts automatisés, où les flux sont largement standardisés, les remorques de camions concentrent une combinaison de contraintes importante: hétérogénéité des colis, empilements instables, géométries imprévisibles, faible visibilité et absence de trajectoires répétables.

Pour chaque extraction de colis, le robot ne peut pas suivre un plan prédéfini et doit décider, à chaque cycle, quel objet retirer, où appliquer la préhension et comment ajuster son mouvement en fonction de la réaction de l’environnement. Cette complexité explique pourquoi le déchargement reste, malgré une décennie d’innovations, largement dépendant du travail humain.

L’aspiration comme compromis industriel

La solution développée par Rightbot repose sur une préhension par ventouse, aujourd’hui devenue un standard de fait pour ce type d’usage.

L’aspiration offre une tolérance élevée aux variations de forme et de surface, réduit la complexité mécanique et permet des cycles rapides, tout en limitant les risques de détérioration des colis. Cette approche est également celle retenue par Boston Dynamics avec son robot Stretch, ou par Pickle Robot, déjà déployé à l’échelle industrielle.

La principale difficulté réside dans la perception et l’interprétation de scènes non structurées. Le robot doit identifier des surfaces exploitables, estimer la stabilité d’un empilement et anticiper les effets mécaniques de chaque extraction.

Les systèmes développés par Rightbot combinent vision RGB-D, segmentation d’objets partiellement visibles et boucles de feedback intégrant pression, force et mouvement. La gestion de l’échec fait partie intégrante du fonctionnement, ainsi une prise qui échoue, un carton déformé ou un glissement déclenchent une replanification immédiate.

Dans ce contexte, l’IA est utilisée comme un moteur de décision sous contrainte, destiné à maintenir un niveau de fiabilité compatible avec des opérations industrielles continues.

Pourquoi Amazon internalise cette technologie

Pour Amazon, le déchargement de camions n’est pas un cas marginal. Il constitue un point de passage critique dans la chaîne logistique, où les gains de productivité sont directement corrélés à la sécurité des opérateurs et à la fluidité des flux.

En internalisant cette brique technologique, le groupe se donne la capacité de l’entraîner et de l’optimiser à partir de volumes de données et de scénarios réels inaccessibles à un acteur indépendant. L’intégration au sein de RDPI permet également de coupler ces systèmes robotiques aux outils d’orchestration, de planification et de supervision déjà déployés à l’échelle du réseau Amazon.

L’un des objectifs d’Amazon est de réduire la dépendance à des fournisseurs externes et renforcer l’avantage opérationnel du groupe.