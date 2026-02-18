Agences d’influence : NIGHT MEDIA lève 70 millions de dollars pour consolider sa place dans la creators economy

Fondée à Dallas par Reed Duchscher, Night représente aujourd’hui plusieurs figures majeures du streaming et de la vidéo en ligne, notamment Mrwhosetheboss, Hasan Piker, ZHC, The Costco Guys, et a jusqu’en 2024 l’influenceur star, MrBeast, qui gère désormais directement ses activités. En une décennie, l’agence s’est imposée comme un interlocuteur central entre créateurs, marques et plateformes.

Le rôle historique de ce type d’agence consiste en la négociation de contrats publicitaires, partenariats de marque, gestion d’image, structuration juridique et commerciale, avec un modèle de rémunération principalement indexé sur les commissions perçues.

Avec cette levée de fonds Night prévoit de financer de futures acquisitions et élargir son périmètre vers le gaming, la musique et le sport. L’agence a déjà acquis le réseau de podcasts The Roost ainsi que la société marketing Experiential Supply.

Ce mouvement traduit un repositionnement qui est de ne plus seulement représenter des talents, mais contrôler davantage de maillons de la chaîne de valeur à savoir la production, distribution, les événements, et l’activation de marques.

Le pari Roblox et l’économie des IP natives

Night se distingue des autres acteurs du marché de par son intérêt marqué pour Roblox. La plateforme permet aux créateurs de concevoir et de monétiser leurs propres jeux. Night y voit un terrain de développement naturel. Ainsi l’agence poursuit une politique d’acquisition de jeux et noue des partenariats avec des créateurs présents sur l’écosystème.

Ce positionnement traduit une évolution du marché où les créateurs ne se limitent plus à produire des contenus sponsorisés et commercialisent des produits, services ou développent de nouvelles marques susceptibles d’être exploitées sur plusieurs supports. Le rôle de l’agence s’étend ainsi vers l’accompagnement entrepreneurial.

Une phase de structuration pour le marché

Avec cette levée de 70 millions de dollars, Night fait monter dans sa table de capitalisation, StepStone Group, Founders Fund, PagsGroup, K5 Global et House Capital, signe d’un écosystème qui semble entrer dans une phase d’organisation plus capitalisée.

En France, Influx s’est imposée depuis 2018 comme une agence de talents à contre-courant. Fondée par Manuel Diaz, la structure représente aujourd’hui 27 créateurs et fonctionne sur un modèle classique de commission prélevée sur leurs revenus. Sa singularité tient à son hyperselectivité : aucun appel à candidatures, mais un sourcing propriétaire appuyé sur un algorithme interne destiné à détecter des profils à fort potentiel entrepreneurial. L’agence revendique une logique d’accompagnement stratégique plutôt que d’intermédiation publicitaire. Elle intervient comme interface entre marques et créateurs, en veillant à préserver leur ligne éditoriale et en les structurant comme des entrepreneurs. Influx peut également investir dans leurs structures, ainsi plus d’un million d’euros a ainsi été injecté dans le développement du média Legend de Guillaume Pley, présenté comme la réussite la plus visible du portefeuille, avec environ 100 millions de vues hebdomadaires. Influx a annoncé en novembre dernier la création de /influxCapitalPartners, une entité dédiée à regrouper et développer l’ensemble des participations stratégiques qu’elle détient dans des sociétés fondées par des créateurs et entrepreneurs.

Avec 7 milliards de vues en 2025 sur l’ensemble de son portefeuille, la société qui ne communique pas sur son chiffre d’affaires, se déclare rentable depuis sa création et affiche jusqu’à présent la volonté de ne pas lever de fonds afin de conserver un circuit décisionnel court. Face à elle, Webedia incarne un modèle plus intégré et industriel, en combinant médias propriétaires, production de contenus et gestion de talents, notamment dans le divertissement et le gaming. Là où Webedia opère à grande échelle, Influx revendique une approche plus ciblée.