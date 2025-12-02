BASALT lève 4,25 millions d’euros pour sa plateforme collaborative d’IA engineering

La montée en puissance des agents IA dans les grandes entreprises révèle un paradoxe persistant. D’un coté les prototypes se multiplient, les usages exploratoires progressent, et de l’autre, le passage à l’échelle reste très fragile. Si les équipes disposent de modèles performants et d’outils accessibles, la fiabilité des agents reste l’obstacle majeur à leur adoption opérationnelle. Pour y faire face, Basalt propose une plateforme qui structure l’ingénierie de l’IA autour d’une boucle continue d’expérimentation, d’évaluation et de surveillance.

Ainsi, si Les agents IA atteignent rapidement un premier niveau de qualité, les entreprises manquent de méthodes pour améliorer les derniers points nécessaires à un passage à l’échelle. Les équipes doivent tester des variantes de prompts, comparer des modèles, analyser des situations extrêmes et corriger les erreurs récurrentes. Cette démarche est souvent menée avec des outils improvisés, difficiles à industrialiser. Pour améliorer cette phase critique dans l’adoption de l’AI par l’entreprise, Basalt propose une approche centralisée qui permet de documenter les essais, de mesurer les progrès et d’éviter les régressions.

La plateforme se distingue par l’intégration des équipes métier dans le cycle d’ingénierie. Les entreprises doivent définir ce qu’est un bon résultat, ce qui suppose une implication directe des experts du domaine concerné. La qualité d’un agent n’est pas uniquement une question de performance algorithmique. Elle dépend de la pertinence des réponses, de la conformité aux règles internes et de la capacité à gérer les exceptions. La plateforme de Basalt facilite cette collaboration en offrant un espace où ingénieurs, PM et opérationnels peuvent valider des scénarios, ajuster des prompts et documenter les comportements observés.

Le monitoring en production constitue l’autre pilier de l’approche. Les entreprises disposent rarement d’une visibilité fine sur le comportement réel de leurs agents. Certaines erreurs n’apparaissent que dans des contextes spécifiques, difficiles à anticiper en environnement de test. Basalt permet de détecter ces situations, d’isoler les réponses problématiques et d’alimenter automatiquement de nouveaux scénarios.

Basalt annonce une levée de 5 millions de dollars, soit 4,25 millions d’euros, menée par Entourage et Peak Capital, avec la participation de Hexa, Alpha Star et Kima Ventures. La société a été fondée par Guillaume Marquis et François de Fitte, et est installé à San Francisco, avec une équipe technique située à Paris. Le financement doit permettre d’accélérer le développement de la plateforme collaborative d’IA engineering et soutenir les recrutements en France et aux États-Unis.