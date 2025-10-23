HEXA consolide son modèle d’entrepreneur-investisseur avec l’appui de Sopra Steria et des familles industrielles

Avec un certaine discrétion, Hexa s’impose comme l’un des acteurs majeurs de l’écosystème SaaS européen. À la croisée du startup studio et du fonds d’investissement, la société fondée à Paris en 2011 par Thibault Elzière et Quentin Nickmans entre dans une nouvelle phase de son développement avec l’arrivée d’actionnaires stratégiques : Sopra Steria, Tanguy Mulliez, Miyasan Group, Jean Maynier et François Cazor (Kpler), ainsi que plusieurs membres de la famille Hennessy. Une opération, dont le montant n’a pas été communiquée, qui consolide un modèle hybride d’entrepreneur-investisseur, bâti sur la création, l’accompagnement et désormais l’acquisition de sociétés.

Une plateforme de création devenue groupe d’investissement intégré

Avec plus de 50 entreprises créées en dix ans, parmi lesquelles Front, Aircall, Spendesk, Yousign ou Swan, et un portefeuille valorisé à près de 5 milliards d’euros, Hexa a progressivement professionnalisé son organisation. Sous l’impulsion de Matthieu Gombeaud, nommé CEO en 2024, le groupe articule désormais ses activités autour de deux pôles complémentaires :

Hexa Start , le startup studio historique, qui conçoit les idées, co-construit les produits et accompagne les fondateurs jusqu’à leur tour Seed.

Hexa Scale, la branche Private Equity, dédiée à l'acquisition et au développement d'entreprises déjà rentables, avec une première opération réalisée sur Veevart et un fonds dédié prévu pour 2026.

L’ambition est désormais de faire d’Hexa une plateforme entrepreneuriale complète, capable d’intervenir sur tout le cycle de vie des entreprises technologiques, de la création à la consolidation.

Une montée en puissance soutenue par des investisseurs de long terme

L’ouverture du capital à des acteurs industriels et patrimoniaux marque un tournant stratégique. L’entrée de Sopra Steria, acteur européen du numérique, mais aussi des investisseurs comme Tanguy Mulliez, Jean Maynier, permet également à Hexa de renforcer sa présence en France tout en diversifiant ses sources de financement.

Selon le groupe, cette levée vise à accélérer la feuille de route d’acquisitions d’ici 2026 et à soutenir le lancement d’une quinzaine de nouveaux projets par an via le studio. Les nouveaux partenaires contribueront à renforcer la capacité d’investissement et à consolider la crédibilité d’Hexa sur le marché du software B2B.

Une philosophie inchangée : créer, accompagner, faire grandir

Depuis sa création, Hexa repose sur une conviction : le succès des startups naît de la collaboration entre entrepreneurs expérimentés. En plaçant les fondateurs et les opérateurs au centre du modèle, la société développe une communauté où l’expertise produit, la rigueur opérationnelle et le partage d’expérience remplacent la logique purement financière du venture capital. Ce modèle “hands-on” explique en partie la réussite de ses licornes et la capacité du groupe à générer de la valeur dès les premiers tours de table, à des niveaux d’entrée inférieurs à ceux des fonds Seed traditionnels.