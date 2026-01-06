CES 2026 : NVIDIA détaille sa feuille de route produits et consolide ses partenariats clés

Au CES 2026, NVIDIA multiplie les annonces produits et partenariales, mettant l’accent sur une chaîne technologique continue, allant de l’infrastructure de calcul à l’IA embarquée dans les véhicules, les robots et les machines industrielles, tout en s’appuyant sur un réseau de partenaires industriels, cloud et logiciels de premier plan.

La pierre angulaire de l’édition 2026 est le lancement de la plateforme Rubin. Présentée comme un « AI supercomputer », Rubin marque une évolution du positionnement de NVIDIA, qui ne met plus en avant une puce isolée mais une architecture complète, conçue par codesign autour de six composants : CPU Vera, GPU Rubin, interconnexion NVLink 6, SuperNIC ConnectX-9, DPU BlueField-4 et Ethernet Spectrum-6. L’objectif est de réduire le coût global de l’IA de nouvelle génération, aussi bien pour l’entraînement que pour l’inférence, afin d’en faciliter l’adoption à grande échelle. NVIDIA revendique des gains significatifs par rapport à Blackwell, notamment sur le coût par token et l’efficacité des modèles Mixture of Experts, dans un contexte où les charges de travail agentiques et à raisonnement long deviennent dominantes.

Cette annonce s’accompagne d’un large soutien de l’écosystème, notamment des principaux fournisseurs cloud (Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure) qui confirment l’arrivée d’instances basées sur Rubin à partir de 2026. Côté utilisateurs, des acteurs majeurs de l’IA comme OpenAI, Anthropic, Meta, Mistral AI ou xAI s’inscrivent dans cette trajectoire, validant la centralité de l’infrastructure NVIDIA pour la prochaine phase de montée en charge de l’IA.

Dans le prolongement de Rubin, NVIDIA a également mis en avant BlueField-4 et la Inference Context Memory Storage Platform, une nouvelle brique destinée à répondre à l’explosion des besoins en mémoire de contexte. À mesure que les modèles raisonnent sur plusieurs tours et que les agents IA deviennent persistants, le stockage et le partage du KV cache deviennent critiques. NVIDIA propose ici une approche AI-native, capable d’augmenter le débit de tokens et l’efficacité énergétique, en s’appuyant sur un écosystème de partenaires du stockage et de l’infrastructure, parmi lesquels Dell Technologies, HPE, IBM, Pure Storage ou WEKA.

Sur le terrain des usages, NVIDIA a élargi son spectre avec Alpamayo, une famille de modèles ouverts et d’outils destinés à la conduite autonome. L’enjeu est de traiter les scénarios rares et complexes qui freinent encore l’autonomie de niveau 4. En combinant modèles Vision-Language-Action à raisonnement explicite, simulation et jeux de données ouverts, NVIDIA entend accélérer le développement de stacks autonomes plus robustes. Nvidia compte sur ses partenaires comme Jaguar Land Rover, Lucid Motors et Uber, ainsi que la recherche académique avec Berkeley DeepDrive, pour accélérer cette adoption.

La robotique constitue un autre axe majeur des annonces, domaine dans lequel NVIDIA a présenté de nouveaux modèles ouverts, avec Cosmos, Isaac et GR00T, ainsi que des frameworks open source destinés à simplifier la simulation, l’entraînement et l’évaluation de robots capables de raisonner et d’apprendre plusieurs tâches. Cette approche vise à transformer des machines spécialisées en robots plus généralistes, tout en réduisant les coûts et la complexité de développement. Des acteurs industriels comme Boston Dynamics, Caterpillar, NEURA Robotics ou LG Electronics vont profiter du CES pour présenter des robots intégrant la pile NVIDIA.

Enfin, NVIDIA illustre la convergence de ces briques dans l’automobile de série avec Mercedes-Benz. Le nouveau CLA, premier modèle basé sur la plateforme MB.OS, embarque le logiciel DRIVE AV de NVIDIA pour des fonctions avancées d’assistance à la conduite de niveau 2, avec une architecture combinant IA de bout en bout et pile de sécurité redondante via le système Halos. Ce partenariat montre comment l’IA définie par logiciel, peut se traduire rapidement en fonctionnalités concrètes sur route.

À travers ces annonces produits et partenariales, NVIDIA livre au CES 2026 affirme sa capacité à fédérer partenaires et clients autour d’une même pile technologique, appelée à servir de référence pour l’IA industrielle.