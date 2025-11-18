Les entreprises ont accéléré l’approvisionnement de 60 % grâce à AWS Marketplace

Découvrez comment AWS Marketplace a accéléré les processus d’achat et de déploiement de logiciels.

Gains de temps et d’argent grâce à AWS Marketplace.

Vous recherchez des moyens plus rapides et plus efficaces de rationaliser les processus et de réduire les coûts ?

Une nouvelle étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’Amazon Web Services (AWS) montre comment les entreprises ont atteint ces objectifs en centralisant les achats avec AWS Marketplace. Les entreprises ont réduit les coûts et le temps passé à gérer les fournisseurs et à mettre en œuvre les solutions.

Découvrez comment une organisation composite, représentative des clients interrogés :

a réduit le temps consacré à la recherche de solutions de 70 % et ses délais d’approvisionnement de 60 % ;

a réduit ses délais de déploiement de 30 % ;

a pris des mesures pratiques pour rationaliser la gestion de ses fournisseurs et réduire ses coûts de mise en œuvre ;

a eu recours à des fonctionnalités telles que les contrats standard et les offres privées pour simplifier et mettre à l’échelle ses achats.

