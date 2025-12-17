Optimisation des flux Shopping : CyberCité dévoile une nouvelle offre taillée pour la performance e-commerce

Par Gabin Chevrier Consultant SEA/Média Sénior & Pascaline Bourel Consultante SEA/Média Sénior chez CyberCité.

Face aux défis grandissants des e-commerçants pour tirer pleinement parti des flux produits, CyberCité, agence experte en Search & Marketing Digital, dévoile une nouvelle offre dédiée à leur optimisation. Gabin Chevrier et Pascaline Bourel, Consultant.e.s SEA/Média Sénior chez CyberCité, nous expliquent comment cette solution permet de transformer un flux brut en véritable levier stratégique et performant pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et préparer ceux de demain.

Les e-commerçants ont déjà accès à des agrégateurs de flux produits sur le marché. Quel est le principal défi que vous avez identifié chez vos clients qui a motivé le lancement de cette offre de service ? Est-ce un manque de temps, d’expertise interne, ou la complexité à exploiter pleinement ces outils ?

Nous avons lancé cette offre parce que, sur le terrain, deux réalités coexistent : les petits et moyens e-commerçants n’ont souvent ni le temps ni l’expertise pour tirer parti d’un flux produit optimisé, et les grands acteurs disposent d’outils mais manquent parfois de complétude et d’intégration intelligente, notamment pour préparer leurs données à l’ère de l’IA.

Notre service répond à ces deux besoins complémentaires. Concrètement, nous apportons un diagnostic opérationnel et des actions priorisées pour un gain de temps immédiat pour les PME. Nous fournissons également un travail de complétion et d’optimisation à grande échelle, pour améliorer la qualité des données et préparer les catalogues à l’usage de l’IA mais surtout répondre à leurs enjeux business d’aujourd’hui sur les parties Shopping.

Nous assurons une connexion fluide entre flux, SEO et SEA, car de meilleures données renforcent la diffusion payante comme organique. Enfin, nous proposons un accompagnement continu avec surveillance, A/B tests et reporting afin de transformer l’optimisation en résultats mesurables.

Votre offre se positionne comme un service d’optimisation utilisant des agrégateurs existants. Comment CyberCité se distingue-t-il non pas des agrégateurs eux-mêmes, mais des autres agences ou consultants qui proposent des services similaires, ou d’une gestion en interne ? Quelle est votre réelle valeur ajoutée ?

Notre différence, c’est d’abord l’expérience. CyberCité est une agence experte en Marketing Digital depuis 26 ans, avec un ADN profondément ancré dans le SEO et l’acquisition média. Cette double expertise nous permet d’aborder la gestion de flux non pas comme un simple traitement technique, mais comme un levier business au cœur de la performance globale et d’ajouter cette expertise à notre offre qui manquait aujourd’hui pour répondre aux besoins et enjeux business de nos clients.

L’optimisation de flux est, par nature, un sujet convergent : il touche à la qualité des données, à la structuration des catalogues, à la diffusion payante, au référencement, et plus largement à la stratégie commerciale. C’est précisément cette transversalité qui fait notre valeur ajoutée. Là où une gestion interne ou un consultant isolé se concentre souvent sur l’opérationnel pur, nous intégrons systématiquement les enjeux SEO, SEA, Analytics et business dans nos recommandations.

Concrètement, nous sommes capables d’interpréter le flux non seulement comme une donnée technique, mais comme un élément stratégique qui influence la visibilité, la rentabilité et la croissance.

Au-delà de la simple connexion technique, quelle est la méthodologie ou l’approche stratégique de vos équipes pour optimiser concrètement les flux produits via les agrégateurs ? Comment transformez-vous un flux brut en un levier de performance significatif sur les différentes plateformes (Google Shopping, Meta, TikTok, etc.) ?

Notre approche ne se limite pas à connecter un catalogue à un agrégateur. Nous appliquons une méthodologie en étapes qui permet de transformer un flux brut en un véritable levier de performances.

La première étape consiste à assurer une santé de flux impeccable : audit pour détecter toutes les optimisations possibles, puis correction des erreurs, cohérence des attributs et conformité aux exigences des plateformes. Nous passons ensuite à la complétion avancée, en enrichissant les champs facultatifs souvent négligés mais essentiels pour améliorer la qualité et la diffusion des annonces.

Nous ajoutons dans un temps 2 une dimension stratégique grâce à la synchronisation SEO/SEA : tester les champs de manière différente selon le levier, développer cette synchronicité via les données structurées.

Enfin, nous intégrons une vision performance avec des A/B tests, des analyses régulières et des recommandations orientées business en testant et développant des structures de campagnes Shopping avancées.

Nous ne nous contentons pas d’optimiser techniquement un flux : nous le faisons évoluer étape par étape, en testant et en mesurant, pour en faire un véritable moteur de performance pour nos clients.

À quel type d’e-commerçant ou de marque cette offre de service s’adresse-t-elle prioritairement ? Quels sont les bénéfices concrets et mesurables (gain de temps, augmentation du ROI, réduction des coûts d’acquisition, meilleure visibilité) que vos clients peuvent espérer grâce à votre gestion experte des flux ?

Cette offre s’adresse à tous les e-commerçants, quels que soient leur taille ou leur secteur, car la gestion de flux est un enjeu global. Pour les petites et moyennes structures, c’est souvent un sujet mis de côté faute de temps ou de ressources : suivre quotidiennement les erreurs, comprendre les exigences des plateformes, enrichir les attributs… tout cela demande une rigueur et une disponibilité qu’ils n’ont pas toujours. Pour les acteurs plus matures ou les grandes marques, la difficulté est différente : leurs catalogues sont volumineux, les flux plus complexes, et généralement en partie optimisé. En revanche, toutes ces infos ne sont pas spécialement reflétées dans la stratégie Shopping des leviers.

C’est précisément là que nous apportons de la valeur. Nos équipes travaillent sur le croisement des données de flux, BO et plateformes pour créer, en plus de la qualité du flux, un apport stratégique. Nous devenons un prolongement de leurs équipes, en apportant du temps, du savoir-faire et une maîtrise des plateformes qu’il est difficile de développer seul.

Si vous deviez résumer en une phrase l’ambition ultime de cette nouvelle offre de service de gestion et d’optimisation des flux produits pour les e-commerçants, quelle serait-elle ?

Notre ambition ultime est d’accompagner les e-commerçants dans une montée en maturité Shopping afin de les préparer aux transformations profondes du marché.

Les nouveaux comportements de recherche, l’essor du Shopping sur des plateformes comme TikTok et le développement du e-commerce agentique, où l’IA et les assistants automatisés prennent des décisions d’achat pour les consommateurs, transforment la manière dont les produits sont découverts et sélectionnés.

Grâce à l’optimisation des flux produits, nous permettons à nos clients d’avoir des données complètes, cohérentes et intelligemment structurées, capables d’alimenter ces systèmes automatisés et de maximiser la visibilité et la performance de leurs catalogues. L’objectif est clair : améliorer les performances actuelles tout en positionnant nos clients dès aujourd’hui pour tirer parti des usages et des opportunités de demain.