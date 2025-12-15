Forfaits mobiles professionnels : les points clés pour optimiser vos coûts télécoms en 2025

Le choix du forfait mobile de vos collaborateurs ne doit pas être qu’un simple détail. Il permettra, en effet, d’améliorer la productivité au sein de votre entreprise, mais aussi d’optimiser vos dépenses s’il est réfléchi. Suivez le guide, on vous explique tout.

L’audit télécom : une démarche indispensable

Entre les erreurs de facturation et les postes de dépenses inutiles, votre entreprise peut se retrouver face à des coûts de télécommunications élevés. Il est donc important de réaliser un audit complet afin d’identifier les axes qui vous permettront de faire des économies, ainsi que de mieux connaître vos usages et vos besoins. Options non utilisées, offres inappropriées, données consommées, etc. : de nombreux points doivent être analysés durant cette démarche, qui peut d’ailleurs être externalisée. Vous pourrez ensuite choisir des offres parfaitement adaptées à vos besoins (ou renégocier vos forfaits actuels) : n’hésitez pas à cliquer ici pour en savoir plus sur les forfaits mobile.

Quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir vos forfaits mobiles ?

Le choix des forfaits mobiles doit permettre à vos équipes d’être productives en toute circonstance, et ce, sans compromettre votre budget. Certains points doivent d’abord être vérifiés au niveau de l’opérateur :

la qualité de son réseau mobile ;

la réactivité de son SAV ;

la souplesse des contrats (offres ajustables notamment) ;

les outils de gestion des abonnements.

Il est également important de prendre connaissance des différents frais et des options de résiliation avant de vous engager. Ces dernières peuvent, en effet, avoir un impact sur l’optimisation de vos coûts télécoms sur le long terme. Par ailleurs, n’oubliez pas de regrouper vos différentes offres pour simplifier la gestion de vos factures et de vos abonnements, ainsi que pour bénéficier de tarifs avantageux.

Les options à privilégier selon vos besoins

Les besoins télécoms peuvent fortement varier d’une entreprise à l’autre, notamment selon sa taille et son secteur. Il est, de ce fait, essentiel de connaître vos besoins et ceux des différents collaborateurs. Le télétravail est-il fréquent ? Y a-t-il des déplacements en dehors de l’Europe ? des profils plus sédentaires ? Etc. Selon ces différents besoins, des options pourront être utiles :

les options internationales pour limiter les surcoûts ;

les forfaits data only pour les tablettes professionnelles, par exemple ;

le suivi et les alertes conso pour éviter les dépassements ;

les données mobiles et les appels illimités pour les collaborateurs itinérants ;

un forfait ajustable pour les salariés travaillant en mode hybride (utile également pour les freelances) ;

les options supplémentaires, telles que l’option cybersécurité.

L’importance de la sensibilisation de vos collaborateurs

L’optimisation des coûts ne se limite pas au choix des forfaits : il est également important de bien gérer ces derniers au quotidien. Cela passe notamment par la sensibilisation de vos collaborateurs aux bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation du roaming à l’étranger. Le suivi et l’analyse des différents usages grâce à des outils d’analyse en temps réel sont également essentiels pour réduire les factures télécoms.

Il est donc important de réaliser un audit télécom avant de choisir ou de renégocier vos forfaits mobiles. Il permettra de mieux connaître les usages au sein de votre entreprise, ainsi que d’identifier les économies possibles. Pensez aussi à assurer un suivi des usages sur le long terme et à sensibiliser vos collaborateurs !