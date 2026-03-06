MICHEL COMBES, le discret financier derrière l’introduction en Bourse de PASQAL

L’annonce du rapprochement entre Pasqal et la SPAC Bleichroeder Acquisition Corp remet en lumière une figure familière de l’industrie technologique européenne : Michel Combes.

Ancien dirigeant d’Alcatel-Lucent et d’Altice, passé ensuite par le SoftBank Vision Fund, il apparaît aujourd’hui dans un rôle plus discret mais stratégique de sponsor financier chargé d’accompagner l’accès aux marchés de capitaux d’une entreprise technologique issue de la recherche scientifique.

L’opération prévoit la fusion de Pasqal avec Bleichroeder Acquisition Corp. II, un SPAC co-sponsorisée par Michel Combes et Andrew Gundlach, en vue d’une introduction sur le Nasdaq. La transaction valorise la société française 2 milliards de dollars (environ 1,7 milliard d’euros) avant financement et prévoit 200 millions de dollars de capital engagé (environ 170 millions d’euros) sous forme de financement convertible pour soutenir son développement industriel.

Un dirigeant formé dans l’industrie des télécommunications

Diplômé de l’École Polytechnique et de Télécom Paris, Michel Combes appartient à une génération d’ingénieurs français ayant construit leur carrière au moment où les télécommunications devenaient une infrastructure stratégique mondiale. Après plusieurs fonctions de direction chez France Télécom, il rejoint le groupe britannique Vodafone, où il occupe des responsabilités financières et opérationnelles à l’échelle européenne.

Cette période correspond à une phase de transformation profonde du secteur avec le déploiement de la téléphonie mobile, le développement international des opérateurs et la montée en puissance d’Internet.

Le redressement d’Alcatel-Lucent

En 2013, Michel Combes prend la direction générale d’Alcatel-Lucent, groupe franco-américain issu de la fusion entre Alcatel et Lucent Technologies et alors confronté à des difficultés financières importantes. Il lance un programme de transformation destiné à réduire les coûts, recentrer l’entreprise sur les réseaux IP et les infrastructures haut débit, et restaurer sa rentabilité. Cette restructuration prépare la consolidation du secteur des équipements télécoms et précède l’acquisition de l’entreprise par Nokia en 2016.

Altice et la consolidation des télécoms

Après cette séquence industrielle, Michel Combes rejoint le groupe Altice fondé par Patrick Drahi. Il y occupe notamment les fonctions de directeur des opérations et de directeur général d’Altice N.V., participant à la structuration opérationnelle du groupe dans une phase d’expansion rapide marquée par l’acquisition d’opérateurs télécoms et d’actifs médias en Europe et aux États-Unis. Cette expérience renforce son positionnement comme dirigeant capable d’opérer dans des environnements industriels complexes et fortement capitalistiques.

Passage au capital technologique

Michel Combes rejoint ensuite le SoftBank Vision Fund, l’un des plus importants fonds d’investissement technologique au monde. Au sein du fonds, il participe notamment au suivi d’investissements dans les infrastructures numériques et les technologies émergentes, marquant une évolution de sa carrière : du pilotage opérationnel d’entreprises industrielles vers l’investissement technologique global.

Sponsor de SPAC dans le secteur quantique

L’opération annoncée avec Pasqal ouvre une nouvelle phase, le SPAC Bleichroeder Acquisition Corp. II, co-sponsorisée par Michel Combes et Andrew Gundlach, a été créée avec l’objectif d’identifier et d’accompagner une entreprise technologique susceptible d’accéder rapidement aux marchés boursiers.

Dans un communiqué publié à l’occasion de l’annonce de l’opération, les deux sponsors expliquent leur choix :

« Pasqal représente la force de l’excellence scientifique française transformée en leadership commercial. Fondée sur des recherches récompensées par un prix Nobel et soutenue par l’engagement national de la France en faveur de l’innovation quantique, Pasqal a déjà déployé des ordinateurs quantiques dans le monde entier et fournit aujourd’hui des capacités opérationnelles concrètes. »

« Nous pensons que ce partenariat apporte à Pasqal le capital et la plateforme nécessaires pour accélérer sa croissance en tant que leader mondial du calcul quantique à atomes neutres. Nous sommes fiers de soutenir Pasqal, une entreprise qui combine des racines européennes souveraines avec une ambition internationale et la capacité de se développer pour devenir un acteur mondial du quantique. »

Pasqal, un projet scientifique devenu entreprise

Fondée en 2019 par Georges-Olivier Reymond, Alain Aspect, Christophe Jurczak, Antoine Browaeys et Thierry Lahaye, Pasqal développe des ordinateurs quantiques reposant sur la technologie des atomes neutres.

Cette approche consiste à manipuler des atomes individuels piégés par des lasers afin de réaliser des calculs quantiques. Elle s’appuie notamment sur les travaux scientifiques d’Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. L’entreprise a déjà installé plusieurs systèmes auprès de centres de recherche et d’industriels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Le défi du financement du quantique

Le calcul quantique se distingue par des cycles d’innovation particulièrement longs et des besoins de financement élevés. Les infrastructures expérimentales, les équipes scientifiques spécialisées et les investissements industriels nécessaires dépassent souvent les capacités du capital-risque traditionnel. Dans ce contexte, l’accès aux marchés financiers devient un levier stratégique pour les entreprises du secteur.

La présence de Michel Combes dans l’opération Pasqal illustre cette évolution et se positionne comme intermédiaire entre la recherche scientifique et les marchés de capitaux internationaux.