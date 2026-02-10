OUSTER met la main sur STEREOLABS pour 70 millions de dollars

Lorsque Ouster, spécialiste américain du lidar numérique, annonce l’acquisition de StereoLabs, l’information pourrait être lue comme une opération classique de consolidation dans la robotique, or derrière ce rapprochement se dessine une évolution plus profonde du marché où la perception devient un actif stratégique, et la valeur se concentre désormais dans les plateformes capables d’unifier capteurs, logiciels et intelligence embarquée.

Fondée en 2010 par Cécile Schmollgruber, Edwin Azzam et Olivier Braun, StereoLabs s’est imposée au fil des années comme un acteur de référence de la vision 3D stéréoscopique. Sa plateforme ZED, combinant caméras et stack logicielle, est aujourd’hui largement utilisée dans la robotique, les systèmes autonomes, l’inspection industrielle ou encore la recherche académique. Une technologie française, adoptée à l’échelle mondiale, qui vient désormais renforcer l’architecture d’un groupe américain coté.

L’opération valorise StereoLabs à 70 millions de dollars, soit environ 60 millions d’euros. Ouster versera 35 millions de dollars en numéraire (environ 30 millions d’euros) et complète la transaction par l’émission de 1,8 million d’actions ordinaires, dont 700 000 actions seront soumises à une période d’acquisition étalée sur quatre ans. Une structuration classique dans ce type d’opération, qui vise à aligner durablement les équipes fondatrices avec la trajectoire du groupe acquéreur. Pour l’exercice clos au 31 décembre 2025, StereoLabs a réalisé 16 millions de dollars de chiffre d’affaires (environ 13,5 millions d’euros)

Du capteur à la plateforme : un changement de nature

Pour Ouster, l’enjeu dépasse l’ajout d’une brique technologique et passer d’un fournisseur de capteurs lidar à un acteur de la perception intégrée.

Le lidar apporte précision, portée et robustesse dans des environnements complexes, quand la vision stéréoscopique, elle, permet une compréhension plus riche de la scène : profondeur dense, reconnaissance d’objets, interaction fine avec l’environnement. En combinant nativement ces deux approches, Ouster cherche à répondre à une contrainte très concrète des industriels, qui est de réduire la complexité d’intégration et fiabiliser les systèmes dès leur conception.

La perception, nouveau terrain de la Physical AI

Au-delà du cas StereoLabs, l’opération éclaire une tendance plus large avec la montée en puissance de ce que les acteurs du secteur qualifient de Physical AI. Une intelligence artificielle confrontée aux contraintes du monde réel, où la perception joue un rôle central.

Après les modèles et le calcul, la capacité à percevoir de manière fiable et contextualisée devient un facteur de différenciation décisif. Les entreprises capables de maîtriser l’ensemble de la chaîne (capteurs, synchronisation, fusion de données, logiciels) disposent d’un avantage difficile à reproduire.