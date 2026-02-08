Power Shifts – MISTRAL, WEBEDIA, JOLIMOI : les mouvements clés de la semaine
Christophe Lanternier rejoint Mistral AI
Après une parenthèse entrepreneuriale chez Phacet, Christophe Lanternier poursuit son parcours dans l’écosystème de l’IA en rejoignant Mistral AI, où il intègre les équipes Applied AI. Arrivé début 2024 chez Phacet, il a participé à la construction d’un produit fondé sur l’IA générative, dans un contexte de forte accélération des usages et des attentes du marché.
Philipp Schmidt rebondit chez Webedia
Après vingt-trois ans passés au sein de Prisma Media, Philipp Schmidt rejoint Webedia pour piloter la création d’une régie globale unifiée. Sa mission : structurer une offre intégrée capable de répondre à la fragmentation des audiences, des formats et des plateformes, en décloisonnant audiovisuel, digital, social et influence.
Ce projet s’inscrit dans la vision stratégique portée par Christian Bombrun, qui entend faire de la production convergente un modèle opérationnel au service des marques. Webedia ambitionne ainsi de simplifier l’activation publicitaire et de positionner les marques au cœur des usages culturels, plutôt qu’en périphérie des contenus.
Les 3 co fondatrices de JoliMoi quittent soudainement la startup après dix ans
Fondée en 2016, la plateforme de social selling Jolimoi s’est construite autour d’un modèle de recommandation entre particuliers, mêlant commerce, communauté et technologie.
Jolimoi fédère aujourd’hui plus de 7 000 stylistes, cœur opérationnel d’un écosystème présenté comme un levier d’ascension sociale.
Les 3 co fondatrices Isabelle Rabier, Aurélie Clot et Jennifer Fiorentino viennent d’annoncer soudainement qu’elles quittaient l’entreprise. La startup avait levé en 2022, 7 millions d’euros auprès de Seventure Partners et de business angels comme Pauline Duval, Thierry Petit et Nathalie Balla.
