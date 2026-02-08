Power Shifts – MISTRAL, WEBEDIA, JOLIMOI : les mouvements clés de la semaine

Christophe Lanternier rejoint Mistral AI

Après une parenthèse entrepreneuriale chez Phacet, Christophe Lanternier poursuit son parcours dans l’écosystème de l’IA en rejoignant Mistral AI, où il intègre les équipes Applied AI. Arrivé début 2024 chez Phacet, il a participé à la construction d’un produit fondé sur l’IA générative, dans un contexte de forte accélération des usages et des attentes du marché.

Philipp Schmidt rebondit chez Webedia

Après vingt-trois ans passés au sein de Prisma Media, Philipp Schmidt rejoint Webedia pour piloter la création d’une régie globale unifiée. Sa mission : structurer une offre intégrée capable de répondre à la fragmentation des audiences, des formats et des plateformes, en décloisonnant audiovisuel, digital, social et influence.

Ce projet s’inscrit dans la vision stratégique portée par Christian Bombrun, qui entend faire de la production convergente un modèle opérationnel au service des marques. Webedia ambitionne ainsi de simplifier l’activation publicitaire et de positionner les marques au cœur des usages culturels, plutôt qu’en périphérie des contenus.

Les 3 co fondatrices de JoliMoi quittent soudainement la startup après dix ans

Fondée en 2016, la plateforme de social selling Jolimoi s’est construite autour d’un modèle de recommandation entre particuliers, mêlant commerce, communauté et technologie.

Jolimoi fédère aujourd’hui plus de 7 000 stylistes, cœur opérationnel d’un écosystème présenté comme un levier d’ascension sociale.

Les 3 co fondatrices Isabelle Rabier, Aurélie Clot et Jennifer Fiorentino viennent d’annoncer soudainement qu’elles quittaient l’entreprise. La startup avait levé en 2022, 7 millions d’euros auprès de Seventure Partners et de business angels comme Pauline Duval, Thierry Petit et Nathalie Balla.

Revolut nomme Isabelle Debeaupuis à la direction Technologie & Data Europe de l’Ouest Revolut a nommé Isabelle Debeaupuis Directrice Technologie & Data pour l’Europe de l’Ouest. Elle rejoint la banque digitale après dix années chez Société Générale, où elle occupait depuis 2019 le poste de responsable de l’architecture groupe.

Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission d’accompagner l’accélération technologique et data-driven de Revolut sur un marché stratégique pour la croissance du groupe.

Son parcours reflète une expertise approfondie des systèmes d’information et des infrastructures, acquise au sein de grands groupes comme Veolia et SFR, où elle a exercé plusieurs responsabilités de direction. Fabien Lefrançois quitte StaffMe et lance Pesia Après sept ans et demi chez StaffMe, Fabien Lefrançois tourne une page et lance Pesia, dont il devient fondateur et CTO.

Ancien pilier des équipes techniques, data et produit, il a notamment accompagné la structuration de la plateforme, son passage sous le contrôle de House of HR, rappelant l’intégration des activités freelancing au sein de NOWJOBS.