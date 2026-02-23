🗓️ Event BIG SEO 7 : décrypter les nouvelles règles du SEO, du GEO et du Content Marketing

Les 24 et 25 mars prochains, de 10h00 à 17h30, CyberCité donne rendez-vous aux professionnels du digital pour la 7ème édition de BIG SEO, deux journées de webinars dédiées aux stratégies gagnantes en SEO et Content Marketing pour 2026.

Dans un univers numérique en constante mutation, décrypter les nouvelles règles du SEO, du GEO et du Content Marketing n’a jamais été aussi stratégique. L’essor des moteurs génératifs, l’intégration des LLM (Large Language Models) et la montée en puissance des nouveaux usages liés à l’IA redessinent profondément le paysage du Search. Les pratiques traditionnelles laissent place à une approche résolument tournée vers l’avenir : le Generative Engine Optimization (GEO).

Pourquoi certaines marques restent-elles en tête des SERP et parviennent-elles à se distinguer dans les moteurs génératifs ? Quels leviers actionner pour maximiser votre référencement, booster votre notoriété et répondre aux attentes changeantes de vos audiences ?

C’est à ces enjeux que les expert.e.s CyberCité répondront à travers deux journées de conférences en ligne dédiées aux stratégies SEO et Content Marketing pour 2026. L’événement permettra de comprendre comment aligner actions SEO et contenus avec les nouvelles exigences des moteurs de recherche, tout en intégrant les piliers du GEO, du storytelling et des signaux d’autorité.

Mardi 24 mars : comprendre et anticiper la mutation du Search.

La première journée s’ouvrira avec une conférence consacrée aux données structurées et à leur rôle stratégique dans la visibilité des marques. Bien plus qu’un simple prérequis technique, elles constituent un levier clé pour renforcer la compréhension des contenus par les moteurs et optimiser l’affichage dans les résultats de recherche.

La conférence suivante abordera la mutation du SEO vers le GEO. Intégration des LLM, évolution des usages, AI Overviews de Google, nouveaux indicateurs de performance : une analyse approfondie pour comprendre comment le Search évolue et comment piloter sa performance dans ce nouvel environnement.

L’après-midi sera consacré à la convergence entre storytelling de marque et référencement. Le brand content devient un pilier stratégique pour répondre aux critères EEAT et renforcer l’empreinte de marque dans les moteurs de réponse génératifs.

Les conférences suivantes traiteront notamment :

Du rôle des backlinks et des mentions de marque dans un écosystème dominé par l’IA.

De la transition des mots-clés vers les entités et de l’importance du Knowledge Graph.

De l’évolution du netlinking à l’ère du GEO et des critères à privilégier pour sélectionner les supports les plus performants en 2026.

Mercredi 25 mars : automatisation, ROI et performance.

La seconde journée s’ouvrira sur l’automatisation du netlinking et les méthodes pour industrialiser le sourcing tout en respectant les exigences E.E.A.T.

Un focus sera également proposé sur les stratégies de netlinking à budget maîtrisé, avec des quick wins activables immédiatement et une approche orientée retour sur investissement.

L’après-midi élargira la réflexion vers la visibilité globale et la conversion :

Influence, personal branding et Social Search : comment renforcer sa notoriété et sa présence dans les moteurs génératifs.

Analyse du trafic issu des LLM dans GA4 : identifier, regrouper et mesurer la valeur business de ce nouveau canal d’acquisition.

Exploitation des avis clients pour renforcer la crédibilité et booster les conversions.

UX et génération de leads : transformer la psychologie utilisateur en performance mesurable.

Un rendez-vous stratégique pour les professionnels du digital.

Au cours des six dernières éditions, plus de 55 000 professionnel.le.s du digital ont participé à BIG SEO.

Cette 7ème édition s’inscrit dans la continuité de cet engagement : apporter une vision stratégique claire, des insights concrets et des méthodes immédiatement applicables.

À l’heure où Google ne se contente plus de lire mais cherche à comprendre, où les LLM redéfinissent les points d’entrée vers les sites web et où l’autorité de marque devient un signal central, BIG SEO 7 s’impose comme un temps fort pour toutes les équipes marketing, SEO et digitales qui souhaitent anticiper 2026.

