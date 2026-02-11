Positive dévoile une nouvelle plateforme de marque pour structurer son ambition européenne

Le groupe Positive, acteur européen des solutions martech, annonce le lancement d’une nouvelle plateforme de marque accompagnée d’une identité visuelle repensée. Une évolution stratégique qui marque une nouvelle étape dans son développement et affirme son ambition : devenir un leader européen des technologies au service des marketeurs.

Après plusieurs années de croissance soutenue et d’acquisitions structurantes, le groupe franchit un cap. L’objectif n’est pas seulement esthétique. Il s’agit de clarifier son positionnement, d’unifier son écosystème de solutions et de renforcer la cohérence de son discours auprès des entreprises européennes.

Une architecture clarifiée autour de trois piliers

La nouvelle plateforme de marque structure l’offre autour de trois grands axes stratégiques :

1. Activation et engagement client

Regroupement des solutions CRM et marketing automation du groupe, permettant aux entreprises de piloter l’ensemble du cycle de vie client depuis une plateforme intégrée.

2. Cohérence et rayonnement de la marque

Déploiement de solutions dédiées à l’harmonisation de l’identité de marque, notamment via la gestion des signatures email et des points de contact digitaux.

3. Acquisition et performance SEO

Intégration d’outils spécialisés dans l’optimisation du trafic organique et l’IA appliquée au search, afin d’accompagner les entreprises sur les nouveaux enjeux de visibilité digitale.

Cette structuration vise à offrir une lecture plus lisible de l’écosystème Positive et à répondre aux besoins concrets des directions marketing et digitales : acquisition, engagement, conversion, fidélisation.

Une identité visuelle au service de la vision.

Le rebranding s’accompagne d’un nouveau territoire graphique : logo modernisé, palette chromatique renouvelée et univers visuel plus dynamique.

Au cœur de cette identité, un symbole fort : la “spark”, pensée comme une étincelle de connexion et d’impact. Elle incarne la promesse du groupe : transformer chaque interaction digitale en relation durable.

Cette évolution reflète une maturité nouvelle : Positive ne se positionne plus uniquement comme un ensemble de solutions, mais comme un groupe structuré, cohérent et ambitieux à l’échelle européenne.

Une nouvelle étape dans la trajectoire du groupe.

Pour Paul de Fombelle, Directeur Général du groupe, cette plateforme de marque dépasse largement le cadre d’un simple changement d’identité :

« Cette nouvelle plateforme de marque n’est pas qu’un changement d’apparence ; c’est une véritable déclaration d’intention », déclare Paul de Fombelle, Directeur Général de Positive. « Elle reflète ce que nous sommes aujourd’hui, ce que nous défendons et la manière dont nous souhaitons accompagner nos clients dans leur croissance. Elle pose également des bases solides et cohérentes pour l’avenir de l’écosystème Positive. »

Dans un marché dominé par des acteurs internationaux, Positive affirme ainsi son positionnement : proposer des solutions performantes, accessibles et ancrées dans un cadre européen.

Un signal fort pour le marché martech.

Cette évolution intervient dans un contexte de consolidation du secteur martech et de montée en puissance des enjeux de souveraineté numérique.

En structurant son récit de marque, Positive poursuit trois objectifs stratégiques :

renforcer la lisibilité de son portefeuille de solutions

consolider son positionnement face aux acteurs américains

affirmer une ambition européenne claire et assumée

Plus qu’un rebranding, cette nouvelle plateforme matérialise une étape de structuration. Elle donne au groupe un cadre narratif solide pour accompagner sa croissance et séduire un marché en quête de solutions intégrées, performantes et souveraines.