TECH.EU Summit London 2026 : une nouvelle vague de speakers renforce l’ADN européen du rendez-vous

08/02/2026
À un peu plus de deux mois de l’événement, prévu les 21 et 22 avril 2026 au Queen Elizabeth II Centre, Tech.eu Summit London 2026  confirme sa place sur l’échiquier des grandes conférences tech et s’apprète à réunir les acteurs clés de la scène européenne mais aussi mondiale.

Des profils au cœur des transformations en cours

Parmi les speakers, on y retrouve des dirigeants issus de scale-ups européennes, des fonds de capital-risque parmi les plus actifs, mais aussi des représentants de leaders mondiaux de l’IA, à commencer par OpenAI.

Parmi les noms annoncés figurent notamment Laura Modiano (Head of Startups EMEA, OpenAI), Nikola Mrkšić (CEO et cofondateur de PolyAI), Gavin Jackson (CEO de Oxa), ou encore Kamil Mieczakowski, partner chez Notion Capital. À leurs côtés, plusieurs fondateurs et investisseurs, d’AltaIR Capital à Northzone, viendront partager leurs retours d’expérience sur la croissance, le financement et le passage à l’échelle dans un contexte de marché plus sélectif.

Un programme structuré autour de l’exécution

Sur deux journées, le sommet entend aller au-delà des discours prospectifs. Les thématiques centrales ( intelligence artificielle, fintech, climate tech, deeptech) seront abordées sous l’angle de la mise en œuvre : déploiement de systèmes d’IA avancés, autonomisation des infrastructures, modèles économiques durables ou encore construction de champions technologiques européens capables de rivaliser à l’échelle mondiale.

Keynotes, panels et sessions approfondies donneront la parole à des opérateurs confrontés aux réalités actuelles : arbitrage du capital, expansion internationale, souveraineté technologique et pression géopolitique croissante sur les chaînes de valeur numériques.

Londres comme carrefour stratégique

Le choix de Londres s’inscrit dans cette logique d’ouverture. Malgré un environnement réglementaire et macroéconomique en mutation, la capitale britannique demeure un point de convergence pour les fondateurs, investisseurs et grandes entreprises technologiques opérant en Europe. Le Tech.eu Summit capitalise sur cette position pour favoriser des échanges transversaux entre écosystèmes.

Networking en amont et agenda à venir

En 2026 le Tech.eu Summit London veut confirmer son positionnement et être un rendez-vous européen de référence, date est prise les 21 et 22 avril 2026 

08/02/2026
